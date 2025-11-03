TőzsdeDEX+
A(z) élő aarna atv111 ár ma 102.59 USD. Kövesd nyomon a(z) ATV111 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ATV111 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

$102.59
$102.59$102.59
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
aarna atv111 (ATV111) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 102.58
$ 102.58$ 102.58
24h alacsony
$ 102.59
$ 102.59$ 102.59
24h magas

$ 102.58
$ 102.58$ 102.58

$ 102.59
$ 102.59$ 102.59

$ 102.59
$ 102.59$ 102.59

$ 101.3
$ 101.3$ 101.3

--

+0.01%

+0.09%

+0.09%

aarna atv111 (ATV111) valós idejű ár: $102.59. Az elmúlt 24 órában, a(z)ATV111 legalacsonyabb ára $ 102.58, legmagasabb ára pedig $ 102.59 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ATV111 valaha volt legmagasabb ára $ 102.59, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 101.3 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ATV111 változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.01% az elmúlt 24 órában, és +0.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

aarna atv111 (ATV111) piaci információk

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

--
----

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

9.99K
9.99K 9.99K

9,993.130532143055
9,993.130532143055 9,993.130532143055

A(z) aarna atv111 jelenlegi piaci plafonja $ 1.03M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ATV111 keringésben lévő tokenszáma 9.99K, és a teljes tokenszám 9993.130532143055. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.03M.

aarna atv111 (ATV111) árelőzmények USD

A(z) aarna atv111USD mai árváltozása a következő volt: $ +0.0082.
A(z) aarna atv111 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.3981517900.
A(z) aarna atv111 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.7785965460.
A(z) aarna atv111 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +1.1497.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0082+0.01%
30 nap$ +0.3981517900+0.39%
60 nap$ +0.7785965460+0.76%
90 nap$ +1.1497+1.13%

Mi a(z) aarna atv111 (ATV111)

aarnâ.ai is building better defi asset management - merging AI and tokenization for mobile-first onchain finance. The core infrastructure of aarnâ tokenised vaults and the alpha 30/7 deep learning framework enables structured strategies like stablecoin yield aggregation, AI-quant vaults, and fully onchain portfolio execution - bringing to DeFi what structured asset management did for TradFi: moving capital onchain with intelligence, autonomous execution, and integrated risk management.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

aarna atv111 (ATV111) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) aarna atv111 (ATV111) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ATV111 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: aarna atv111 (ATV111)

Mennyit ér ma a(z) aarna atv111 (ATV111)?
A(z) élő ATV111 ár a(z) USD esetében 102.59 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ATV111 ára a(z) USD esetében?
A(z) ATV111 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 102.59. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) aarna atv111 piaci plafonja?
A(z) ATV111 piaci plafonja $ 1.03M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ATV111 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ATV111 keringésben lévő tokenszáma 9.99K USD.
Mi volt a(z) ATV111 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ATV111 mindenkori legmagasabb ára 102.59 USD.
Mi volt a(z) ATV111 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ATV111 mindenkori legalacsonyabb ára 101.3 USD.
Mekkora a(z) ATV111 kereskedési volumene?
A(z) ATV111 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ATV111 ára emelkedni fog idén?
A(z) ATV111 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ATV111 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

