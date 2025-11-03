aarna atv111 (ATV111) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 102.58 $ 102.58 $ 102.58 24h alacsony $ 102.59 $ 102.59 $ 102.59 24h magas 24h alacsony $ 102.58$ 102.58 $ 102.58 24h magas $ 102.59$ 102.59 $ 102.59 Minden idők csúcspontja $ 102.59$ 102.59 $ 102.59 Legalacsonyabb ár $ 101.3$ 101.3 $ 101.3 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.01% Árváltozás (7D) +0.09% Árváltozás (7D) +0.09%

aarna atv111 (ATV111) valós idejű ár: $102.59. Az elmúlt 24 órában, a(z)ATV111 legalacsonyabb ára $ 102.58, legmagasabb ára pedig $ 102.59 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ATV111 valaha volt legmagasabb ára $ 102.59, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 101.3 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ATV111 változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.01% az elmúlt 24 órában, és +0.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

aarna atv111 (ATV111) piaci információk

Piaci érték $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Forgalomban lévő készlet 9.99K 9.99K 9.99K Teljes tokenszám 9,993.130532143055 9,993.130532143055 9,993.130532143055

A(z) aarna atv111 jelenlegi piaci plafonja $ 1.03M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ATV111 keringésben lévő tokenszáma 9.99K, és a teljes tokenszám 9993.130532143055. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.03M.