aarna atv 808 (ATV808) árinformáció (USD)

aarna atv 808 (ATV808) valós idejű ár: $115.4. Az elmúlt 24 órában, a(z)ATV808 legalacsonyabb ára $ 115.4, legmagasabb ára pedig $ 118.89 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ATV808 valaha volt legmagasabb ára $ 185.98, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 105.08 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ATV808 változása a következő volt: -0.51% az elmúlt órában, -1.66% az elmúlt 24 órában, és -13.63% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

aarna atv 808 (ATV808) piaci információk

A(z) aarna atv 808 jelenlegi piaci plafonja $ 46.57K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ATV808 keringésben lévő tokenszáma 403.51, és a teljes tokenszám 403.5144670200428. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 46.57K.