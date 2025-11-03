TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
A(z) élő aarna atv 808 ár ma 115.4 USD. Kövesd nyomon a(z) ATV808 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ATV808 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ATV808

$115.4
$115.4$115.4
-1.50%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
$ 115.4
$ 115.4$ 115.4
$ 118.89
$ 118.89$ 118.89
$ 115.4
$ 115.4$ 115.4

$ 118.89
$ 118.89$ 118.89

$ 185.98
$ 185.98$ 185.98

$ 105.08
$ 105.08$ 105.08

1h
-0.51%

-1.66%

7d
-13.63%

-13.63%

aarna atv 808 (ATV808) valós idejű ár: $115.4. Az elmúlt 24 órában, a(z)ATV808 legalacsonyabb ára $ 115.4, legmagasabb ára pedig $ 118.89 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ATV808 valaha volt legmagasabb ára $ 185.98, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 105.08 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ATV808 változása a következő volt: -0.51% az elmúlt órában, -1.66% az elmúlt 24 órában, és -13.63% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

aarna atv 808 (ATV808) piaci információk

$ 46.57K
$ 46.57K$ 46.57K

--
----

$ 46.57K
$ 46.57K$ 46.57K

403.51
403.51 403.51

403.5144670200428
403.5144670200428 403.5144670200428

A(z) aarna atv 808 jelenlegi piaci plafonja $ 46.57K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ATV808 keringésben lévő tokenszáma 403.51, és a teljes tokenszám 403.5144670200428. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 46.57K.

aarna atv 808 (ATV808) árelőzmények USD

A(z) aarna atv 808USD mai árváltozása a következő volt: $ -1.9569.
A(z) aarna atv 808 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -30.6279216400.
A(z) aarna atv 808 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -36.1130913600.
A(z) aarna atv 808 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -38.0427.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -1.9569-1.66%
30 nap$ -30.6279216400-26.54%
60 nap$ -36.1130913600-31.29%
90 nap$ -38.0427-24.79%

Mi a(z) aarna atv 808 (ATV808)

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Mennyit fog érni a(z) aarna atv 808 (ATV808) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) aarna atv 808 (ATV808) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) aarna atv 808 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

aarna atv 808 (ATV808) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) aarna atv 808 (ATV808) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ATV808 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: aarna atv 808 (ATV808)

Mennyit ér ma a(z) aarna atv 808 (ATV808)?
A(z) élő ATV808 ár a(z) USD esetében 115.4 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ATV808 ára a(z) USD esetében?
A(z) ATV808 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 115.4. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) aarna atv 808 piaci plafonja?
A(z) ATV808 piaci plafonja $ 46.57K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ATV808 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ATV808 keringésben lévő tokenszáma 403.51 USD.
Mi volt a(z) ATV808 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ATV808 mindenkori legmagasabb ára 185.98 USD.
Mi volt a(z) ATV808 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ATV808 mindenkori legalacsonyabb ára 105.08 USD.
Mekkora a(z) ATV808 kereskedési volumene?
A(z) ATV808 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ATV808 ára emelkedni fog idén?
A(z) ATV808 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ATV808 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
aarna atv 808 (ATV808) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

