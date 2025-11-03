aarna afi 802v2 (AFI 802V2) árinformáció (USD)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) valós idejű ár: $46.82. Az elmúlt 24 órában, a(z)AFI 802V2 legalacsonyabb ára $ 47.09, legmagasabb ára pedig $ 48.42 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AFI 802V2 valaha volt legmagasabb ára $ 79.25, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 42.48 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AFI 802V2 változása a következő volt: -1.33% az elmúlt órában, -1.66% az elmúlt 24 órában, és -13.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) piaci információk

A(z) aarna afi 802v2 jelenlegi piaci plafonja $ 86.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AFI 802V2 keringésben lévő tokenszáma 1.86K, és a teljes tokenszám 1855.24356197348. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 86.98K.