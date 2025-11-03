TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő aarna afi 802v2 ár ma 46.82 USD. Kövesd nyomon a(z) AFI 802V2 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AFI 802V2 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő aarna afi 802v2 ár ma 46.82 USD. Kövesd nyomon a(z) AFI 802V2 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AFI 802V2 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AFI 802V2

AFI 802V2 árinformációk

Mi a(z) AFI 802V2

AFI 802V2 fehér könyv

AFI 802V2 hivatalos webhely

AFI 802V2 tokenomikai adatai

AFI 802V2 árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

aarna afi 802v2 Logó

aarna afi 802v2 Ár (AFI 802V2)

Nem listázott

1 AFI 802V2-USD élő ár:

$46.88
$46.88$46.88
-1.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:31:42 (UTC+8)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 47.09
$ 47.09$ 47.09
24h alacsony
$ 48.42
$ 48.42$ 48.42
24h magas

$ 47.09
$ 47.09$ 47.09

$ 48.42
$ 48.42$ 48.42

$ 79.25
$ 79.25$ 79.25

$ 42.48
$ 42.48$ 42.48

-1.33%

-1.66%

-13.17%

-13.17%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) valós idejű ár: $46.82. Az elmúlt 24 órában, a(z)AFI 802V2 legalacsonyabb ára $ 47.09, legmagasabb ára pedig $ 48.42 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AFI 802V2 valaha volt legmagasabb ára $ 79.25, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 42.48 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AFI 802V2 változása a következő volt: -1.33% az elmúlt órában, -1.66% az elmúlt 24 órában, és -13.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) piaci információk

$ 86.98K
$ 86.98K$ 86.98K

--
----

$ 86.98K
$ 86.98K$ 86.98K

1.86K
1.86K 1.86K

1,855.24356197348
1,855.24356197348 1,855.24356197348

A(z) aarna afi 802v2 jelenlegi piaci plafonja $ 86.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AFI 802V2 keringésben lévő tokenszáma 1.86K, és a teljes tokenszám 1855.24356197348. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 86.98K.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) árelőzmények USD

A(z) aarna afi 802v2USD mai árváltozása a következő volt: $ -0.7947.
A(z) aarna afi 802v2 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -15.5284335680.
A(z) aarna afi 802v2 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -15.8469266180.
A(z) aarna afi 802v2 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -20.2545.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.7947-1.66%
30 nap$ -15.5284335680-33.16%
60 nap$ -15.8469266180-33.84%
90 nap$ -20.2545-30.19%

Mi a(z) aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

aarna afi 802v2 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) aarna afi 802v2 (AFI 802V2) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) aarna afi 802v2 (AFI 802V2) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) aarna afi 802v2 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) aarna afi 802v2 árelőrejelzését most!

AFI 802V2 helyi valutákra

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) aarna afi 802v2 (AFI 802V2) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AFI 802V2 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Mennyit ér ma a(z) aarna afi 802v2 (AFI 802V2)?
A(z) élő AFI 802V2 ár a(z) USD esetében 46.82 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AFI 802V2 ára a(z) USD esetében?
A(z) AFI 802V2 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 46.82. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) aarna afi 802v2 piaci plafonja?
A(z) AFI 802V2 piaci plafonja $ 86.98K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AFI 802V2 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AFI 802V2 keringésben lévő tokenszáma 1.86K USD.
Mi volt a(z) AFI 802V2 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AFI 802V2 mindenkori legmagasabb ára 79.25 USD.
Mi volt a(z) AFI 802V2 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AFI 802V2 mindenkori legalacsonyabb ára 42.48 USD.
Mekkora a(z) AFI 802V2 kereskedési volumene?
A(z) AFI 802V2 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AFI 802V2 ára emelkedni fog idén?
A(z) AFI 802V2 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AFI 802V2 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:31:42 (UTC+8)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,111.82
$109,111.82$109,111.82

-0.90%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,806.18
$3,806.18$3,806.18

-1.22%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02505
$0.02505$0.02505

-4.78%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1270
$1.1270$1.1270

-10.69%

Solana Logó

Solana

SOL

$184.06
$184.06$184.06

+0.15%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,111.82
$109,111.82$109,111.82

-0.90%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,806.18
$3,806.18$3,806.18

-1.22%

Solana Logó

Solana

SOL

$184.06
$184.06$184.06

+0.15%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.02
$90.02$90.02

+1.60%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4613
$2.4613$2.4613

-1.54%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0355
$0.0355$0.0355

-29.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05474
$0.05474$0.05474

+173.70%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09250
$0.09250$0.09250

+11.97%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002200
$0.000000002200$0.000000002200

+405.74%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01976
$0.01976$0.01976

+147.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007792
$0.00007792$0.00007792

+112.83%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000446
$0.0000446$0.0000446

+76.98%

Supra Logó

Supra

SUPRA

$0.001863
$0.001863$0.001863

+32.31%