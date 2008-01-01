AADex Finance (ADE) tokenomikai adatai

AADex Finance (ADE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AADex Finance (ADE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
AADex Finance (ADE) tokennel kapcsolatos információk

AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including:

  • Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains.
  • Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks.
  • Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform.
  • Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.

Hivatalos webhely:
https://aadex.app/
Fehér könyv:
https://aadex.app/AADEX_WPP_2008-compressed.pdf

AADex Finance (ADE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AADex Finance (ADE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 80.95K
$ 80.95K
Teljes tokenszám:
$ 10.00M
$ 10.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 2.50M
$ 2.50M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 323.81K
$ 323.81K
Minden idők csúcspontja:
$ 4.2
$ 4.2
Minden idők mélypontja:
$ 0.02066608
$ 0.02066608
Jelenlegi ár:
$ 0.03238074
$ 0.03238074

AADex Finance (ADE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) AADex Finance (ADE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ADE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ADE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ADE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ADE token élő árfolyamát!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.