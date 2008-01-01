AADex Finance (ADE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AADex Finance (ADE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AADex Finance (ADE) tokennel kapcsolatos információk AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains.

Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks.

Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform.

Hivatalos webhely: https://aadex.app/ Fehér könyv: https://aadex.app/AADEX_WPP_2008-compressed.pdf

AADex Finance (ADE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AADex Finance (ADE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 80.95K $ 80.95K $ 80.95K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 323.81K $ 323.81K $ 323.81K Minden idők csúcspontja: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Minden idők mélypontja: $ 0.02066608 $ 0.02066608 $ 0.02066608 Jelenlegi ár: $ 0.03238074 $ 0.03238074 $ 0.03238074 További tudnivalók a(z) AADex Finance (ADE) áráról

AADex Finance (ADE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AADex Finance (ADE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ADE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ADE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ADE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ADE token élő árfolyamát!

