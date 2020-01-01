A51 Finance (A51) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) A51 Finance (A51) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

A51 Finance (A51) tokennel kapcsolatos információk A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions. Hivatalos webhely: https://a51.finance/ Fehér könyv: https://a51-finance.gitbook.io/a51-finance Vásárolj most A51 tokent!

A51 Finance (A51) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) A51 Finance (A51) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 62.46K $ 62.46K $ 62.46K Teljes tokenszám: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 144.51K $ 144.51K $ 144.51K Minden idők csúcspontja: $ 0.335432 $ 0.335432 $ 0.335432 Minden idők mélypontja: $ 0.02659576 $ 0.02659576 $ 0.02659576 Jelenlegi ár: $ 0.03859001 $ 0.03859001 $ 0.03859001 További tudnivalók a(z) A51 Finance (A51) áráról

A51 Finance (A51) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) A51 Finance (A51) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó A51 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező A51 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) A51 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) A51 token élő árfolyamát!

A51 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) A51 kapcsán? A51-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) A51 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

