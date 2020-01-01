a16z AI Dog (TILLY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) a16z AI Dog (TILLY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

a16z AI Dog (TILLY) tokennel kapcsolatos információk Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians. Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics. Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community! Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube Hivatalos webhely: https://tilly-aidog.site/ Vásárolj most TILLY tokent!

a16z AI Dog (TILLY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) a16z AI Dog (TILLY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 31.21K $ 31.21K $ 31.21K Teljes tokenszám: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 31.21K $ 31.21K $ 31.21K Minden idők csúcspontja: $ 0.00202776 $ 0.00202776 $ 0.00202776 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) a16z AI Dog (TILLY) áráról

a16z AI Dog (TILLY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) a16z AI Dog (TILLY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TILLY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TILLY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TILLY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TILLY token élő árfolyamát!

TILLY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TILLY kapcsán? TILLY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TILLY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!