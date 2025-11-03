A0x (A0X) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +2.18% Árváltozás (1D) -0.01% Árváltozás (7D) +3.64% Árváltozás (7D) +3.64%

A0x (A0X) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)A0X legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) A0X valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) A0X változása a következő volt: +2.18% az elmúlt órában, -0.01% az elmúlt 24 órában, és +3.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

A0x (A0X) piaci információk

Piaci érték $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M Forgalomban lévő készlet 99.94B 99.94B 99.94B Teljes tokenszám 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149

A(z) A0x jelenlegi piaci plafonja $ 3.44M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) A0X keringésben lévő tokenszáma 99.94B, és a teljes tokenszám 99943379468.7149. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.44M.