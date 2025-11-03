A L P H A ($ALPHA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00002769 $ 0.00002769 $ 0.00002769 24h alacsony $ 0.00002923 $ 0.00002923 $ 0.00002923 24h magas 24h alacsony $ 0.00002769$ 0.00002769 $ 0.00002769 24h magas $ 0.00002923$ 0.00002923 $ 0.00002923 Minden idők csúcspontja $ 0.0009103$ 0.0009103 $ 0.0009103 Legalacsonyabb ár $ 0.00001716$ 0.00001716 $ 0.00001716 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -4.59% Árváltozás (7D) +12.56% Árváltozás (7D) +12.56%

A L P H A ($ALPHA) valós idejű ár: $0.00002789. Az elmúlt 24 órában, a(z)$ALPHA legalacsonyabb ára $ 0.00002769, legmagasabb ára pedig $ 0.00002923 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $ALPHA valaha volt legmagasabb ára $ 0.0009103, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001716 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $ALPHA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -4.59% az elmúlt 24 órában, és +12.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

A L P H A ($ALPHA) piaci információk

Piaci érték $ 27.89K$ 27.89K $ 27.89K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 27.89K$ 27.89K $ 27.89K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) A L P H A jelenlegi piaci plafonja $ 27.89K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $ALPHA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 27.89K.