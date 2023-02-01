Zynecoin (ZYN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zynecoin (ZYN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zynecoin (ZYN) tokennel kapcsolatos információk Zynecoin is the coin of the Wethio blockchain. The latter was created 4 years ago, it hosts 157 decentralized masternodes. Dapps have been developed; Wethio wallet, Wethio scan, Wethio stats, Wethio pool, among others, as well as bridges to ethereum and binance chain. Hivatalos webhely: https://www.zynecoin.io/ Fehér könyv: https://zynecoin.io/wp-content/uploads/2023/02/WHITE-PAPER-ZYNECOIN-ENGLISH.pdf Block Explorer: https://explorer.wethio.io/ Vásárolj most ZYN tokent!

Zynecoin (ZYN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zynecoin (ZYN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 192.88K $ 192.88K $ 192.88K Teljes tokenszám: $ 97.77M $ 97.77M $ 97.77M Keringésben lévő tokenszám: $ 41.90M $ 41.90M $ 41.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 450.05K $ 450.05K $ 450.05K Minden idők csúcspontja: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 Minden idők mélypontja: $ 0.004216064862931355 $ 0.004216064862931355 $ 0.004216064862931355 Jelenlegi ár: $ 0.004603 $ 0.004603 $ 0.004603 További tudnivalók a(z) Zynecoin (ZYN) áráról

Zynecoin (ZYN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zynecoin (ZYN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZYN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZYN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZYN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZYN token élő árfolyamát!

Zynecoin (ZYN) árelőzményei A felhasználók a(z) ZYN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ZYN árelőzményeivel!

ZYN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZYN kapcsán? ZYN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZYN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

