Zora (ZORA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zora (ZORA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zora (ZORA) tokennel kapcsolatos információk ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools. Hivatalos webhely: https://zora.co/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x1111111111166b7fe7bd91427724b487980afc69 Vásárolj most ZORA tokent!

Zora (ZORA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zora (ZORA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 226.38M $ 226.38M $ 226.38M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.25B $ 3.25B $ 3.25B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 696.01M $ 696.01M $ 696.01M Minden idők csúcspontja: $ 0.148499 $ 0.148499 $ 0.148499 Minden idők mélypontja: $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 Jelenlegi ár: $ 0.069601 $ 0.069601 $ 0.069601 További tudnivalók a(z) Zora (ZORA) áráról

Zora (ZORA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zora (ZORA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZORA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZORA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZORA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZORA token élő árfolyamát!

