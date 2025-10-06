TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő ZKWASM ár ma 0.04179 USD. Kövesd nyomon a(z) ZKWASM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZKWASM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő ZKWASM ár ma 0.04179 USD. Kövesd nyomon a(z) ZKWASM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZKWASM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ZKWASM

ZKWASM árinformációk

Mi a(z) ZKWASM

ZKWASM fehér könyv

ZKWASM hivatalos webhely

ZKWASM tokenomikai adatai

ZKWASM árelőrejelzés

ZKWASM előzmények

ZKWASM Vásárlási útmutató

ZKWASM-fiat valutaváltó

ZKWASM spot

ZKWASM USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

ZKWASM Logó

ZKWASM árfolyam(ZKWASM)

1 ZKWASM-USD élő ár:

$0.04181
$0.04181$0.04181
-1.60%1D
USD
ZKWASM (ZKWASM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:35:37 (UTC+8)

ZKWASM (ZKWASM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.04179
$ 0.04179$ 0.04179
24h alacsony
$ 0.04351
$ 0.04351$ 0.04351
24h magas

$ 0.04179
$ 0.04179$ 0.04179

$ 0.04351
$ 0.04351$ 0.04351

--
----

--
----

-1.79%

-1.60%

+18.58%

+18.58%

ZKWASM (ZKWASM) valós idejű ár: $ 0.04179. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZKWASM legalacsonyabb ára $ 0.04179, legmagasabb ára pedig $ 0.04351 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZKWASM valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZKWASM változása a következő volt: -1.79% az elmúlt órában, -1.60% az elmúlt 24 órában, és +18.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZKWASM (ZKWASM) piaci információk

--
----

$ 57.15K
$ 57.15K$ 57.15K

$ 41.79M
$ 41.79M$ 41.79M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A(z) ZKWASM jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 57.15K. A(z) ZKWASM keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 41.79M.

ZKWASM (ZKWASM) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a ZKWASM mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0006798-1.60%
30 nap$ -0.02466-37.12%
60 nap$ -0.02211-34.61%
90 nap$ +0.01124+36.79%
ZKWASM árváltozása ma

A mai napon a(z) ZKWASM ára $ -0.0006798 (-1.60%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

ZKWASM 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.02466 (-37.12%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

ZKWASM 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ZKWASM ára $ -0.02211 (-34.61%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

ZKWASM 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.01124 (+36.79%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) ZKWASM (ZKWASM) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) ZKWASM árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) ZKWASM (ZKWASM)

ZKWASM is a high-performance zero-knowledge proof execution environment based on WebAssembly (WASM). It enables scalable, privacy-preserving applications such as rollups, zkDApps, and AI-verifiable programs.

ZKWASM elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál ZKWASM befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ZKWASM a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről ZKWASM a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a ZKWASM vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

ZKWASM árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ZKWASM (ZKWASM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ZKWASM (ZKWASM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ZKWASM rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ZKWASM árelőrejelzését most!

ZKWASM (ZKWASM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ZKWASM (ZKWASM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ZKWASM token kapcsán!

Hogyan vásárolj ZKWASM (ZKWASM)

A következőt szeretnél vásárolni: ZKWASM? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz ZKWASM eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ZKWASM helyi valutákra

1 ZKWASM(ZKWASM) - VND
1,099.70385
1 ZKWASM(ZKWASM) - AUD
A$0.0635208
1 ZKWASM(ZKWASM) - GBP
0.0317604
1 ZKWASM(ZKWASM) - EUR
0.0359394
1 ZKWASM(ZKWASM) - USD
$0.04179
1 ZKWASM(ZKWASM) - MYR
RM0.1751001
1 ZKWASM(ZKWASM) - TRY
1.7576874
1 ZKWASM(ZKWASM) - JPY
¥6.43566
1 ZKWASM(ZKWASM) - ARS
ARS$60.4772343
1 ZKWASM(ZKWASM) - RUB
3.3799752
1 ZKWASM(ZKWASM) - INR
3.7155489
1 ZKWASM(ZKWASM) - IDR
Rp696.4997214
1 ZKWASM(ZKWASM) - PHP
2.4555804
1 ZKWASM(ZKWASM) - EGP
￡E.1.9762491
1 ZKWASM(ZKWASM) - BRL
R$0.2244123
1 ZKWASM(ZKWASM) - CAD
C$0.058506
1 ZKWASM(ZKWASM) - BDT
5.0925294
1 ZKWASM(ZKWASM) - NGN
60.3898932
1 ZKWASM(ZKWASM) - COP
$161.9763684
1 ZKWASM(ZKWASM) - ZAR
R.0.7242207
1 ZKWASM(ZKWASM) - UAH
1.7464041
1 ZKWASM(ZKWASM) - TZS
T.Sh.102.4264542
1 ZKWASM(ZKWASM) - VES
Bs9.23559
1 ZKWASM(ZKWASM) - CLP
$39.2826
1 ZKWASM(ZKWASM) - PKR
Rs11.7881232
1 ZKWASM(ZKWASM) - KZT
22.0642842
1 ZKWASM(ZKWASM) - THB
฿1.3548318
1 ZKWASM(ZKWASM) - TWD
NT$1.2867141
1 ZKWASM(ZKWASM) - AED
د.إ0.1533693
1 ZKWASM(ZKWASM) - CHF
Fr0.033432
1 ZKWASM(ZKWASM) - HKD
HK$0.3247083
1 ZKWASM(ZKWASM) - AMD
֏15.9499893
1 ZKWASM(ZKWASM) - MAD
.د.م0.3861396
1 ZKWASM(ZKWASM) - MXN
$0.7756224
1 ZKWASM(ZKWASM) - SAR
ريال0.1562946
1 ZKWASM(ZKWASM) - ETB
Br6.4210335
1 ZKWASM(ZKWASM) - KES
KSh5.3838057
1 ZKWASM(ZKWASM) - JOD
د.أ0.02962911
1 ZKWASM(ZKWASM) - PLN
0.1542051
1 ZKWASM(ZKWASM) - RON
лв0.1842939
1 ZKWASM(ZKWASM) - SEK
kr0.397005
1 ZKWASM(ZKWASM) - BGN
лв0.0706251
1 ZKWASM(ZKWASM) - HUF
Ft14.0564844
1 ZKWASM(ZKWASM) - CZK
0.8821869
1 ZKWASM(ZKWASM) - KWD
د.ك0.01278774
1 ZKWASM(ZKWASM) - ILS
0.1358175
1 ZKWASM(ZKWASM) - BOB
Bs0.2879331
1 ZKWASM(ZKWASM) - AZN
0.071043
1 ZKWASM(ZKWASM) - TJS
SM0.3836322
1 ZKWASM(ZKWASM) - GEL
0.1132509
1 ZKWASM(ZKWASM) - AOA
Kz38.2340889
1 ZKWASM(ZKWASM) - BHD
.د.ب0.01567125
1 ZKWASM(ZKWASM) - BMD
$0.04179
1 ZKWASM(ZKWASM) - DKK
kr0.2703813
1 ZKWASM(ZKWASM) - HNL
L1.0961517
1 ZKWASM(ZKWASM) - MUR
1.9114746
1 ZKWASM(ZKWASM) - NAD
$0.7225491
1 ZKWASM(ZKWASM) - NOK
kr0.4229148
1 ZKWASM(ZKWASM) - NZD
$0.0727146
1 ZKWASM(ZKWASM) - PAB
B/.0.04179
1 ZKWASM(ZKWASM) - PGK
K0.175518
1 ZKWASM(ZKWASM) - QAR
ر.ق0.1516977
1 ZKWASM(ZKWASM) - RSD
дин.4.2270585
1 ZKWASM(ZKWASM) - UZS
soʻm503.4938601
1 ZKWASM(ZKWASM) - ALL
L3.4890471
1 ZKWASM(ZKWASM) - ANG
ƒ0.0748041
1 ZKWASM(ZKWASM) - AWG
ƒ0.0748041
1 ZKWASM(ZKWASM) - BBD
$0.08358
1 ZKWASM(ZKWASM) - BAM
KM0.0702072
1 ZKWASM(ZKWASM) - BIF
Fr122.52828
1 ZKWASM(ZKWASM) - BND
$0.0539091
1 ZKWASM(ZKWASM) - BSD
$0.04179
1 ZKWASM(ZKWASM) - JMD
$6.6884895
1 ZKWASM(ZKWASM) - KHR
167.16
1 ZKWASM(ZKWASM) - KMF
Fr17.80254
1 ZKWASM(ZKWASM) - LAK
908.4782427
1 ZKWASM(ZKWASM) - LKR
රු12.6866082
1 ZKWASM(ZKWASM) - MDL
L0.7087584
1 ZKWASM(ZKWASM) - MGA
Ar187.398897
1 ZKWASM(ZKWASM) - MOP
P0.3334842
1 ZKWASM(ZKWASM) - MVR
0.639387
1 ZKWASM(ZKWASM) - MWK
MK72.300879
1 ZKWASM(ZKWASM) - MZN
MT2.670381
1 ZKWASM(ZKWASM) - NPR
रु5.9107776
1 ZKWASM(ZKWASM) - PYG
294.28518
1 ZKWASM(ZKWASM) - RWF
Fr60.55371
1 ZKWASM(ZKWASM) - SBD
$0.3439317
1 ZKWASM(ZKWASM) - SCR
0.6034476
1 ZKWASM(ZKWASM) - SRD
$1.608915
1 ZKWASM(ZKWASM) - SVC
$0.3644088
1 ZKWASM(ZKWASM) - SZL
L0.7221312
1 ZKWASM(ZKWASM) - TMT
m0.146265
1 ZKWASM(ZKWASM) - TND
د.ت0.1228626
1 ZKWASM(ZKWASM) - TTD
$0.2820825
1 ZKWASM(ZKWASM) - UGX
Sh145.09488
1 ZKWASM(ZKWASM) - XAF
Fr23.77851
1 ZKWASM(ZKWASM) - XCD
$0.112833
1 ZKWASM(ZKWASM) - XOF
Fr23.77851
1 ZKWASM(ZKWASM) - XPF
Fr4.30437
1 ZKWASM(ZKWASM) - BWP
P0.5595681
1 ZKWASM(ZKWASM) - BZD
$0.08358
1 ZKWASM(ZKWASM) - CVE
$3.9813333
1 ZKWASM(ZKWASM) - DJF
Fr7.39683
1 ZKWASM(ZKWASM) - DOP
$2.6774853
1 ZKWASM(ZKWASM) - DZD
د.ج5.4138945
1 ZKWASM(ZKWASM) - FJD
$0.0956991
1 ZKWASM(ZKWASM) - GNF
Fr363.36405
1 ZKWASM(ZKWASM) - GTQ
Q0.3192756
1 ZKWASM(ZKWASM) - GYD
$8.7186477
1 ZKWASM(ZKWASM) - ISK
kr5.22375

ZKWASM Forrás

A(z) ZKWASM alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos ZKWASM Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések ZKWASM

Mennyit ér ma a(z) ZKWASM (ZKWASM)?
A(z) élő ZKWASM ár a(z) USD esetében 0.04179 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ZKWASM ára a(z) USD esetében?
A(z) ZKWASM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.04179. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ZKWASM piaci plafonja?
A(z) ZKWASM piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ZKWASM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ZKWASM keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) ZKWASM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ZKWASM mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) ZKWASM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ZKWASM mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) ZKWASM kereskedési volumene?
A(z) ZKWASM élő 24 órás kereskedési volumene $ 57.15K USD.
A(z) ZKWASM ára emelkedni fog idén?
A(z) ZKWASM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ZKWASM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:35:37 (UTC+8)

ZKWASM (ZKWASM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

ZKWASM-USD kalkulátor

Összeg

ZKWASM
ZKWASM
USD
USD

1 ZKWASM = 0.04179 USD

ZKWASM kereskedés

ZKWASM/USDT
$0.04181
$0.04181$0.04181
-1.39%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,575.40
$109,575.40$109,575.40

-0.48%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,842.92
$3,842.92$3,842.92

-0.26%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02525
$0.02525$0.02525

-4.02%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1948
$1.1948$1.1948

-5.31%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.12
$186.12$186.12

+1.27%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,575.40
$109,575.40$109,575.40

-0.48%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,842.92
$3,842.92$3,842.92

-0.26%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.12
$186.12$186.12

+1.27%

DASH Logó

DASH

DASH

$92.64
$92.64$92.64

+4.55%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4890
$2.4890$2.4890

-0.43%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0306
$0.0306$0.0306

-38.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05667
$0.05667$0.05667

+183.35%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09354
$0.09354$0.09354

+13.23%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001972
$0.000000001972$0.000000001972

+353.33%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02262
$0.02262$0.02262

+182.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007246
$0.00007246$0.00007246

+97.92%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000458
$0.0000458$0.0000458

+81.74%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000640
$0.000000000640$0.000000000640

+64.52%