Zenqira (ZENQ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zenqira (ZENQ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zenqira (ZENQ) tokennel kapcsolatos információk ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem. Hivatalos webhely: https://zenqira.com/ Fehér könyv: https://token.zenqira.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf226432a5f49d595def3a3c51c7210b61f0aef2d Vásárolj most ZENQ tokent!

Zenqira (ZENQ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zenqira (ZENQ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 323.66K $ 323.66K $ 323.66K Teljes tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 163.96M $ 163.96M $ 163.96M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 987.00K $ 987.00K $ 987.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.0265 $ 0.0265 $ 0.0265 Minden idők mélypontja: $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 Jelenlegi ár: $ 0.001974 $ 0.001974 $ 0.001974 További tudnivalók a(z) Zenqira (ZENQ) áráról

Zenqira (ZENQ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zenqira (ZENQ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZENQ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZENQ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZENQ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZENQ token élő árfolyamát!

A(z) ZENQ vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Zenqira (ZENQ) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ZENQ megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ZENQ tokent a MEXC-n!

Zenqira (ZENQ) árelőzményei A felhasználók a(z) ZENQ árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ZENQ árelőzményeivel!

ZENQ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZENQ kapcsán? ZENQ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZENQ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

