Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
A(z) élő Frankencoin ár ma 1.1869 USD. Kövesd nyomon a(z) ZCHF USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZCHF ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ZCHF

ZCHF árinformációk

Mi a(z) ZCHF

ZCHF fehér könyv

ZCHF hivatalos webhely

ZCHF tokenomikai adatai

ZCHF árelőrejelzés

ZCHF előzmények

ZCHF Vásárlási útmutató

ZCHF-fiat valutaváltó

ZCHF spot

Frankencoin Logó

Frankencoin árfolyam(ZCHF)

1 ZCHF-USD élő ár:

$1.1869
-4.28%1D
USD
Frankencoin (ZCHF) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:35:22 (UTC+8)

Frankencoin (ZCHF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.1818
24h alacsony
$ 1.3464
24h magas

$ 1.1818
$ 1.3464
$ 1.4867555171082332
$ 1.0691543241973427
-2.74%

-4.27%

-5.54%

-5.54%

Frankencoin (ZCHF) valós idejű ár: $ 1.1869. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZCHF legalacsonyabb ára $ 1.1818, legmagasabb ára pedig $ 1.3464 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZCHF valaha volt legmagasabb ára $ 1.4867555171082332, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.0691543241973427 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZCHF változása a következő volt: -2.74% az elmúlt órában, -4.27% az elmúlt 24 órában, és -5.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Frankencoin (ZCHF) piaci információk

No.4717

$ 0.00
$ 2.67K
$ 11.36M
0.00
9,569,702
ETH

A(z) Frankencoin jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 2.67K. A(z) ZCHF keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 9569702. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.36M.

Frankencoin (ZCHF) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Frankencoin mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.053071-4.27%
30 nap$ -0.0686-5.47%
60 nap$ +0.5869+97.81%
90 nap$ +0.5869+97.81%
Frankencoin árváltozása ma

A mai napon a(z) ZCHF ára $ -0.053071 (-4.27%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Frankencoin 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0686 (-5.47%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Frankencoin 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ZCHF ára $ +0.5869 (+97.81%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Frankencoin 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.5869 (+97.81%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Frankencoin (ZCHF) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Frankencoin árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin is a collateralized, oracle-free stablecoin that tracks the value of the Swiss franc.

Frankencoin elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Frankencoin befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ZCHF a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Frankencoin a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Frankencoin vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Frankencoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Frankencoin (ZCHF) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Frankencoin (ZCHF) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Frankencoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Frankencoin árelőrejelzését most!

Frankencoin (ZCHF) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Frankencoin (ZCHF) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ZCHF token kapcsán!

Hogyan vásárolj Frankencoin (ZCHF)

A következőt szeretnél vásárolni: Frankencoin? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Frankencoin eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ZCHF helyi valutákra

1 Frankencoin(ZCHF) - VND
31,233.2735
1 Frankencoin(ZCHF) - AUD
A$1.804088
1 Frankencoin(ZCHF) - GBP
0.902044
1 Frankencoin(ZCHF) - EUR
1.020734
1 Frankencoin(ZCHF) - USD
$1.1869
1 Frankencoin(ZCHF) - MYR
RM4.973111
1 Frankencoin(ZCHF) - TRY
49.921014
1 Frankencoin(ZCHF) - JPY
¥182.7826
1 Frankencoin(ZCHF) - ARS
ARS$1,717.646073
1 Frankencoin(ZCHF) - RUB
95.996472
1 Frankencoin(ZCHF) - INR
105.527279
1 Frankencoin(ZCHF) - IDR
Rp19,781.658754
1 Frankencoin(ZCHF) - PHP
69.742244
1 Frankencoin(ZCHF) - EGP
￡E.56.128501
1 Frankencoin(ZCHF) - BRL
R$6.373653
1 Frankencoin(ZCHF) - CAD
C$1.66166
1 Frankencoin(ZCHF) - BDT
144.635634
1 Frankencoin(ZCHF) - NGN
1,715.165452
1 Frankencoin(ZCHF) - COP
$4,600.376924
1 Frankencoin(ZCHF) - ZAR
R.20.568977
1 Frankencoin(ZCHF) - UAH
49.600551
1 Frankencoin(ZCHF) - TZS
T.Sh.2,909.068162
1 Frankencoin(ZCHF) - VES
Bs262.3049
1 Frankencoin(ZCHF) - CLP
$1,115.686
1 Frankencoin(ZCHF) - PKR
Rs334.800752
1 Frankencoin(ZCHF) - KZT
626.659462
1 Frankencoin(ZCHF) - THB
฿38.479298
1 Frankencoin(ZCHF) - TWD
NT$36.544651
1 Frankencoin(ZCHF) - AED
د.إ4.355923
1 Frankencoin(ZCHF) - CHF
Fr0.94952
1 Frankencoin(ZCHF) - HKD
HK$9.222213
1 Frankencoin(ZCHF) - AMD
֏453.004123
1 Frankencoin(ZCHF) - MAD
.د.م10.966956
1 Frankencoin(ZCHF) - MXN
$22.028864
1 Frankencoin(ZCHF) - SAR
ريال4.439006
1 Frankencoin(ZCHF) - ETB
Br182.367185
1 Frankencoin(ZCHF) - KES
KSh152.908327
1 Frankencoin(ZCHF) - JOD
د.أ0.8415121
1 Frankencoin(ZCHF) - PLN
4.379661
1 Frankencoin(ZCHF) - RON
лв5.234229
1 Frankencoin(ZCHF) - SEK
kr11.27555
1 Frankencoin(ZCHF) - BGN
лв2.005861
1 Frankencoin(ZCHF) - HUF
Ft399.225684
1 Frankencoin(ZCHF) - CZK
25.055459
1 Frankencoin(ZCHF) - KWD
د.ك0.3631914
1 Frankencoin(ZCHF) - ILS
3.857425
1 Frankencoin(ZCHF) - BOB
Bs8.177741
1 Frankencoin(ZCHF) - AZN
2.01773
1 Frankencoin(ZCHF) - TJS
SM10.895742
1 Frankencoin(ZCHF) - GEL
3.216499
1 Frankencoin(ZCHF) - AOA
Kz1,085.906679
1 Frankencoin(ZCHF) - BHD
.د.ب0.4450875
1 Frankencoin(ZCHF) - BMD
$1.1869
1 Frankencoin(ZCHF) - DKK
kr7.679243
1 Frankencoin(ZCHF) - HNL
L31.132387
1 Frankencoin(ZCHF) - MUR
54.288806
1 Frankencoin(ZCHF) - NAD
$20.521501
1 Frankencoin(ZCHF) - NOK
kr12.011428
1 Frankencoin(ZCHF) - NZD
$2.065206
1 Frankencoin(ZCHF) - PAB
B/.1.1869
1 Frankencoin(ZCHF) - PGK
K4.98498
1 Frankencoin(ZCHF) - QAR
ر.ق4.308447
1 Frankencoin(ZCHF) - RSD
дин.120.054935
1 Frankencoin(ZCHF) - UZS
soʻm14,299.996711
1 Frankencoin(ZCHF) - ALL
L99.094281
1 Frankencoin(ZCHF) - ANG
ƒ2.124551
1 Frankencoin(ZCHF) - AWG
ƒ2.124551
1 Frankencoin(ZCHF) - BBD
$2.3738
1 Frankencoin(ZCHF) - BAM
KM1.993992
1 Frankencoin(ZCHF) - BIF
Fr3,479.9908
1 Frankencoin(ZCHF) - BND
$1.531101
1 Frankencoin(ZCHF) - BSD
$1.1869
1 Frankencoin(ZCHF) - JMD
$189.963345
1 Frankencoin(ZCHF) - KHR
4,747.6
1 Frankencoin(ZCHF) - KMF
Fr505.6194
1 Frankencoin(ZCHF) - LAK
25,802.173397
1 Frankencoin(ZCHF) - LKR
රු360.319102
1 Frankencoin(ZCHF) - MDL
L20.129824
1 Frankencoin(ZCHF) - MGA
Ar5,322.41567
1 Frankencoin(ZCHF) - MOP
P9.471462
1 Frankencoin(ZCHF) - MVR
18.15957
1 Frankencoin(ZCHF) - MWK
MK2,053.45569
1 Frankencoin(ZCHF) - MZN
MT75.84291
1 Frankencoin(ZCHF) - NPR
रु167.875136
1 Frankencoin(ZCHF) - PYG
8,358.1498
1 Frankencoin(ZCHF) - RWF
Fr1,719.8181
1 Frankencoin(ZCHF) - SBD
$9.768187
1 Frankencoin(ZCHF) - SCR
17.138836
1 Frankencoin(ZCHF) - SRD
$45.69565
1 Frankencoin(ZCHF) - SVC
$10.349768
1 Frankencoin(ZCHF) - SZL
L20.509632
1 Frankencoin(ZCHF) - TMT
m4.15415
1 Frankencoin(ZCHF) - TND
د.ت3.489486
1 Frankencoin(ZCHF) - TTD
$8.011575
1 Frankencoin(ZCHF) - UGX
Sh4,120.9168
1 Frankencoin(ZCHF) - XAF
Fr675.3461
1 Frankencoin(ZCHF) - XCD
$3.20463
1 Frankencoin(ZCHF) - XOF
Fr675.3461
1 Frankencoin(ZCHF) - XPF
Fr122.2507
1 Frankencoin(ZCHF) - BWP
P15.892591
1 Frankencoin(ZCHF) - BZD
$2.3738
1 Frankencoin(ZCHF) - CVE
$113.075963
1 Frankencoin(ZCHF) - DJF
Fr210.0813
1 Frankencoin(ZCHF) - DOP
$76.044683
1 Frankencoin(ZCHF) - DZD
د.ج153.762895
1 Frankencoin(ZCHF) - FJD
$2.718001
1 Frankencoin(ZCHF) - GNF
Fr10,320.0955
1 Frankencoin(ZCHF) - GTQ
Q9.067916
1 Frankencoin(ZCHF) - GYD
$247.622947
1 Frankencoin(ZCHF) - ISK
kr148.3625

Frankencoin Forrás

A(z) Frankencoin alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Frankencoin Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Frankencoin

Mennyit ér ma a(z) Frankencoin (ZCHF)?
A(z) élő ZCHF ár a(z) USD esetében 1.1869 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ZCHF ára a(z) USD esetében?
A(z) ZCHF jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.1869. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Frankencoin piaci plafonja?
A(z) ZCHF piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ZCHF keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ZCHF keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) ZCHF mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ZCHF mindenkori legmagasabb ára 1.4867555171082332 USD.
Mi volt a(z) ZCHF mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ZCHF mindenkori legalacsonyabb ára 1.0691543241973427 USD.
Mekkora a(z) ZCHF kereskedési volumene?
A(z) ZCHF élő 24 órás kereskedési volumene $ 2.67K USD.
A(z) ZCHF ára emelkedni fog idén?
A(z) ZCHF a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ZCHF árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:35:22 (UTC+8)

Frankencoin (ZCHF) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

