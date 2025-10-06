TőzsdeDEX+
A(z) élő YZY ár ma 0.3913 USD. Kövesd nyomon a(z) YZY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YZY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YZY

YZY árinformációk

Mi a(z) YZY

YZY hivatalos webhely

YZY tokenomikai adatai

YZY árelőrejelzés

YZY előzmények

YZY Vásárlási útmutató

YZY-fiat valutaváltó

YZY spot

YZY USDT-M futuresügyletek

YZY Logó

YZY árfolyam(YZY)

1 YZY-USD élő ár:

$0.3913
$0.3913$0.3913
+0.59%1D
USD
YZY (YZY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:35:15 (UTC+8)

YZY (YZY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.3792
$ 0.3792$ 0.3792
24h alacsony
$ 0.4056
$ 0.4056$ 0.4056
24h magas

$ 0.3792
$ 0.3792$ 0.3792

$ 0.4056
$ 0.4056$ 0.4056

$ 3.1581037257728988
$ 3.1581037257728988$ 3.1581037257728988

$ 0.19323573050067985
$ 0.19323573050067985$ 0.19323573050067985

+0.05%

+0.59%

-1.29%

-1.29%

YZY (YZY) valós idejű ár: $ 0.3913. Az elmúlt 24 órában, a(z)YZY legalacsonyabb ára $ 0.3792, legmagasabb ára pedig $ 0.4056 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YZY valaha volt legmagasabb ára $ 3.1581037257728988, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.19323573050067985 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YZY változása a következő volt: +0.05% az elmúlt órában, +0.59% az elmúlt 24 órában, és -1.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

YZY (YZY) piaci információk

No.292

$ 117.39M
$ 117.39M$ 117.39M

$ 56.53K
$ 56.53K$ 56.53K

$ 391.30M
$ 391.30M$ 391.30M

300.00M
300.00M 300.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,714.683082
999,999,714.683082 999,999,714.683082

29.99%

SOL

A(z) YZY jelenlegi piaci plafonja $ 117.39M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.53K. A(z) YZY keringésben lévő tokenszáma 300.00M, és a teljes tokenszám 999999714.683082. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 391.30M.

YZY (YZY) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a YZY mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.002295+0.59%
30 nap$ -0.0261-6.26%
60 nap$ -0.0757-16.21%
90 nap$ -0.1087-21.74%
YZY árváltozása ma

A mai napon a(z) YZY ára $ +0.002295 (+0.59%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

YZY 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0261 (-6.26%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

YZY 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) YZY ára $ -0.0757 (-16.21%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

YZY 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.1087 (-21.74%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) YZY (YZY) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) YZY árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) YZY (YZY)

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

YZY elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál YZY befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd YZY a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről YZY a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a YZY vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

YZY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) YZY (YZY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) YZY (YZY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) YZY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) YZY árelőrejelzését most!

YZY (YZY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) YZY (YZY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YZY token kapcsán!

Hogyan vásárolj YZY (YZY)

A következőt szeretnél vásárolni: YZY? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz YZY eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

YZY helyi valutákra

1 YZY(YZY) - VND
10,297.0595
1 YZY(YZY) - AUD
A$0.594776
1 YZY(YZY) - GBP
0.297388
1 YZY(YZY) - EUR
0.336518
1 YZY(YZY) - USD
$0.3913
1 YZY(YZY) - MYR
RM1.639547
1 YZY(YZY) - TRY
16.458078
1 YZY(YZY) - JPY
¥60.2602
1 YZY(YZY) - ARS
ARS$566.277621
1 YZY(YZY) - RUB
31.648344
1 YZY(YZY) - INR
34.790483
1 YZY(YZY) - IDR
Rp6,521.664058
1 YZY(YZY) - PHP
22.992788
1 YZY(YZY) - EGP
￡E.18.504577
1 YZY(YZY) - BRL
R$2.101281
1 YZY(YZY) - CAD
C$0.54782
1 YZY(YZY) - BDT
47.683818
1 YZY(YZY) - NGN
565.459804
1 YZY(YZY) - COP
$1,516.663148
1 YZY(YZY) - ZAR
R.6.781229
1 YZY(YZY) - UAH
16.352427
1 YZY(YZY) - TZS
T.Sh.959.068474
1 YZY(YZY) - VES
Bs86.4773
1 YZY(YZY) - CLP
$367.822
1 YZY(YZY) - PKR
Rs110.377904
1 YZY(YZY) - KZT
206.598574
1 YZY(YZY) - THB
฿12.685946
1 YZY(YZY) - TWD
NT$12.048127
1 YZY(YZY) - AED
د.إ1.436071
1 YZY(YZY) - CHF
Fr0.31304
1 YZY(YZY) - HKD
HK$3.040401
1 YZY(YZY) - AMD
֏149.347471
1 YZY(YZY) - MAD
.د.م3.615612
1 YZY(YZY) - MXN
$7.262528
1 YZY(YZY) - SAR
ريال1.463462
1 YZY(YZY) - ETB
Br60.123245
1 YZY(YZY) - KES
KSh50.411179
1 YZY(YZY) - JOD
د.أ0.2774317
1 YZY(YZY) - PLN
1.443897
1 YZY(YZY) - RON
лв1.725633
1 YZY(YZY) - SEK
kr3.71735
1 YZY(YZY) - BGN
лв0.661297
1 YZY(YZY) - HUF
Ft131.617668
1 YZY(YZY) - CZK
8.260343
1 YZY(YZY) - KWD
د.ك0.1197378
1 YZY(YZY) - ILS
1.271725
1 YZY(YZY) - BOB
Bs2.696057
1 YZY(YZY) - AZN
0.66521
1 YZY(YZY) - TJS
SM3.592134
1 YZY(YZY) - GEL
1.060423
1 YZY(YZY) - AOA
Kz358.004283
1 YZY(YZY) - BHD
.د.ب0.1467375
1 YZY(YZY) - BMD
$0.3913
1 YZY(YZY) - DKK
kr2.531711
1 YZY(YZY) - HNL
L10.263799
1 YZY(YZY) - MUR
17.898062
1 YZY(YZY) - NAD
$6.765577
1 YZY(YZY) - NOK
kr3.959956
1 YZY(YZY) - NZD
$0.680862
1 YZY(YZY) - PAB
B/.0.3913
1 YZY(YZY) - PGK
K1.64346
1 YZY(YZY) - QAR
ر.ق1.420419
1 YZY(YZY) - RSD
дин.39.579995
1 YZY(YZY) - UZS
soʻm4,714.456747
1 YZY(YZY) - ALL
L32.669637
1 YZY(YZY) - ANG
ƒ0.700427
1 YZY(YZY) - AWG
ƒ0.700427
1 YZY(YZY) - BBD
$0.7826
1 YZY(YZY) - BAM
KM0.657384
1 YZY(YZY) - BIF
Fr1,147.2916
1 YZY(YZY) - BND
$0.504777
1 YZY(YZY) - BSD
$0.3913
1 YZY(YZY) - JMD
$62.627565
1 YZY(YZY) - KHR
1,565.2
1 YZY(YZY) - KMF
Fr166.6938
1 YZY(YZY) - LAK
8,506.521569
1 YZY(YZY) - LKR
රු118.790854
1 YZY(YZY) - MDL
L6.636448
1 YZY(YZY) - MGA
Ar1,754.70659
1 YZY(YZY) - MOP
P3.122574
1 YZY(YZY) - MVR
5.98689
1 YZY(YZY) - MWK
MK676.98813
1 YZY(YZY) - MZN
MT25.00407
1 YZY(YZY) - NPR
रु55.345472
1 YZY(YZY) - PYG
2,755.5346
1 YZY(YZY) - RWF
Fr566.9937
1 YZY(YZY) - SBD
$3.220399
1 YZY(YZY) - SCR
5.650372
1 YZY(YZY) - SRD
$15.06505
1 YZY(YZY) - SVC
$3.412136
1 YZY(YZY) - SZL
L6.761664
1 YZY(YZY) - TMT
m1.36955
1 YZY(YZY) - TND
د.ت1.150422
1 YZY(YZY) - TTD
$2.641275
1 YZY(YZY) - UGX
Sh1,358.5936
1 YZY(YZY) - XAF
Fr222.6497
1 YZY(YZY) - XCD
$1.05651
1 YZY(YZY) - XOF
Fr222.6497
1 YZY(YZY) - XPF
Fr40.3039
1 YZY(YZY) - BWP
P5.239507
1 YZY(YZY) - BZD
$0.7826
1 YZY(YZY) - CVE
$37.279151
1 YZY(YZY) - DJF
Fr69.2601
1 YZY(YZY) - DOP
$25.070591
1 YZY(YZY) - DZD
د.ج50.692915
1 YZY(YZY) - FJD
$0.896077
1 YZY(YZY) - GNF
Fr3,402.3535
1 YZY(YZY) - GTQ
Q2.989532
1 YZY(YZY) - GYD
$81.636919
1 YZY(YZY) - ISK
kr48.9125

YZY Forrás

A(z) YZY alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos YZY Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések YZY

Mennyit ér ma a(z) YZY (YZY)?
A(z) élő YZY ár a(z) USD esetében 0.3913 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YZY ára a(z) USD esetében?
A(z) YZY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.3913. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) YZY piaci plafonja?
A(z) YZY piaci plafonja $ 117.39M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YZY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YZY keringésben lévő tokenszáma 300.00M USD.
Mi volt a(z) YZY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YZY mindenkori legmagasabb ára 3.1581037257728988 USD.
Mi volt a(z) YZY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YZY mindenkori legalacsonyabb ára 0.19323573050067985 USD.
Mekkora a(z) YZY kereskedési volumene?
A(z) YZY élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.53K USD.
A(z) YZY ára emelkedni fog idén?
A(z) YZY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YZY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:35:15 (UTC+8)

YZY (YZY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

YZY-USD kalkulátor

Összeg

YZY
YZY
USD
USD

1 YZY = 0.3913 USD

YZY kereskedés

YZY/USDT
$0.3913
$0.3913$0.3913
+1.00%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

