A(z) élő YURU COIN ár ma 0.7922 USD. Kövesd nyomon a(z) YURU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YURU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YURU

YURU árinformációk

Mi a(z) YURU

YURU fehér könyv

YURU hivatalos webhely

YURU tokenomikai adatai

YURU árelőrejelzés

YURU előzmények

YURU Vásárlási útmutató

YURU-fiat valutaváltó

YURU spot

YURU COIN Logó

YURU COIN árfolyam(YURU)

1 YURU-USD élő ár:

$0.7922
$0.7922
+0.06%1D
USD
YURU COIN (YURU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:35:07 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.7913
$ 0.7913
24h alacsony
$ 0.7933
$ 0.7933
24h magas

$ 0.7913
$ 0.7913

$ 0.7933
$ 0.7933

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043

0.00%

+0.06%

-2.32%

-2.32%

YURU COIN (YURU) valós idejű ár: $ 0.7922. Az elmúlt 24 órában, a(z)YURU legalacsonyabb ára $ 0.7913, legmagasabb ára pedig $ 0.7933 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YURU valaha volt legmagasabb ára $ 0.5789586277522937, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.346206572110043 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YURU változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, +0.06% az elmúlt 24 órában, és -2.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

YURU COIN (YURU) piaci információk

No.3786

--
--

$ 10.47K
$ 10.47K

$ 7.92M
$ 7.92M

--
--

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

SOL

A(z) YURU COIN jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 10.47K. A(z) YURU keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 10000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.92M.

YURU COIN (YURU) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a YURU COIN mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.000475+0.06%
30 nap$ -0.1832-18.79%
60 nap$ -0.3124-28.29%
90 nap$ -0.2021-20.33%
YURU COIN árváltozása ma

A mai napon a(z) YURU ára $ +0.000475 (+0.06%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

YURU COIN 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.1832 (-18.79%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

YURU COIN 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) YURU ára $ -0.3124 (-28.29%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

YURU COIN 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.2021 (-20.33%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) YURU COIN (YURU) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) YURU COIN árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

YURU COIN elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál YURU COIN befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd YURU a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről YURU COIN a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a YURU COIN vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

YURU COIN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) YURU COIN (YURU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) YURU COIN (YURU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) YURU COIN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) YURU COIN árelőrejelzését most!

YURU COIN (YURU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) YURU COIN (YURU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YURU token kapcsán!

Hogyan vásárolj YURU COIN (YURU)

A következőt szeretnél vásárolni: YURU COIN? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz YURU COIN eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

YURU helyi valutákra

1 YURU COIN(YURU) - VND
20,846.743
1 YURU COIN(YURU) - AUD
A$1.204144
1 YURU COIN(YURU) - GBP
0.602072
1 YURU COIN(YURU) - EUR
0.681292
1 YURU COIN(YURU) - USD
$0.7922
1 YURU COIN(YURU) - MYR
RM3.319318
1 YURU COIN(YURU) - TRY
33.319932
1 YURU COIN(YURU) - JPY
¥121.9988
1 YURU COIN(YURU) - ARS
ARS$1,146.448074
1 YURU COIN(YURU) - RUB
64.073136
1 YURU COIN(YURU) - INR
70.434502
1 YURU COIN(YURU) - IDR
Rp13,203.328052
1 YURU COIN(YURU) - PHP
46.549672
1 YURU COIN(YURU) - EGP
￡E.37.463138
1 YURU COIN(YURU) - BRL
R$4.254114
1 YURU COIN(YURU) - CAD
C$1.10908
1 YURU COIN(YURU) - BDT
96.537492
1 YURU COIN(YURU) - NGN
1,144.792376
1 YURU COIN(YURU) - COP
$3,070.535512
1 YURU COIN(YURU) - ZAR
R.13.728826
1 YURU COIN(YURU) - UAH
33.106038
1 YURU COIN(YURU) - TZS
T.Sh.1,941.666356
1 YURU COIN(YURU) - VES
Bs175.0762
1 YURU COIN(YURU) - CLP
$744.668
1 YURU COIN(YURU) - PKR
Rs223.463776
1 YURU COIN(YURU) - KZT
418.265756
1 YURU COIN(YURU) - THB
฿25.683124
1 YURU COIN(YURU) - TWD
NT$24.391838
1 YURU COIN(YURU) - AED
د.إ2.907374
1 YURU COIN(YURU) - CHF
Fr0.63376
1 YURU COIN(YURU) - HKD
HK$6.155394
1 YURU COIN(YURU) - AMD
֏302.358974
1 YURU COIN(YURU) - MAD
.د.م7.319928
1 YURU COIN(YURU) - MXN
$14.703232
1 YURU COIN(YURU) - SAR
ريال2.962828
1 YURU COIN(YURU) - ETB
Br121.72153
1 YURU COIN(YURU) - KES
KSh102.059126
1 YURU COIN(YURU) - JOD
د.أ0.5616698
1 YURU COIN(YURU) - PLN
2.923218
1 YURU COIN(YURU) - RON
лв3.493602
1 YURU COIN(YURU) - SEK
kr7.5259
1 YURU COIN(YURU) - BGN
лв1.338818
1 YURU COIN(YURU) - HUF
Ft266.464392
1 YURU COIN(YURU) - CZK
16.723342
1 YURU COIN(YURU) - KWD
د.ك0.2424132
1 YURU COIN(YURU) - ILS
2.57465
1 YURU COIN(YURU) - BOB
Bs5.458258
1 YURU COIN(YURU) - AZN
1.34674
1 YURU COIN(YURU) - TJS
SM7.272396
1 YURU COIN(YURU) - GEL
2.146862
1 YURU COIN(YURU) - AOA
Kz724.791702
1 YURU COIN(YURU) - BHD
.د.ب0.297075
1 YURU COIN(YURU) - BMD
$0.7922
1 YURU COIN(YURU) - DKK
kr5.125534
1 YURU COIN(YURU) - HNL
L20.779406
1 YURU COIN(YURU) - MUR
36.235228
1 YURU COIN(YURU) - NAD
$13.697138
1 YURU COIN(YURU) - NOK
kr8.017064
1 YURU COIN(YURU) - NZD
$1.378428
1 YURU COIN(YURU) - PAB
B/.0.7922
1 YURU COIN(YURU) - PGK
K3.32724
1 YURU COIN(YURU) - QAR
ر.ق2.875686
1 YURU COIN(YURU) - RSD
дин.80.13103
1 YURU COIN(YURU) - UZS
soʻm9,544.576118
1 YURU COIN(YURU) - ALL
L66.140778
1 YURU COIN(YURU) - ANG
ƒ1.418038
1 YURU COIN(YURU) - AWG
ƒ1.418038
1 YURU COIN(YURU) - BBD
$1.5844
1 YURU COIN(YURU) - BAM
KM1.330896
1 YURU COIN(YURU) - BIF
Fr2,322.7304
1 YURU COIN(YURU) - BND
$1.021938
1 YURU COIN(YURU) - BSD
$0.7922
1 YURU COIN(YURU) - JMD
$126.79161
1 YURU COIN(YURU) - KHR
3,168.8
1 YURU COIN(YURU) - KMF
Fr337.4772
1 YURU COIN(YURU) - LAK
17,221.738786
1 YURU COIN(YURU) - LKR
රු240.496076
1 YURU COIN(YURU) - MDL
L13.435712
1 YURU COIN(YURU) - MGA
Ar3,552.46246
1 YURU COIN(YURU) - MOP
P6.321756
1 YURU COIN(YURU) - MVR
12.12066
1 YURU COIN(YURU) - MWK
MK1,370.58522
1 YURU COIN(YURU) - MZN
MT50.62158
1 YURU COIN(YURU) - NPR
रु112.048768
1 YURU COIN(YURU) - PYG
5,578.6724
1 YURU COIN(YURU) - RWF
Fr1,147.8978
1 YURU COIN(YURU) - SBD
$6.519806
1 YURU COIN(YURU) - SCR
11.439368
1 YURU COIN(YURU) - SRD
$30.4997
1 YURU COIN(YURU) - SVC
$6.907984
1 YURU COIN(YURU) - SZL
L13.689216
1 YURU COIN(YURU) - TMT
m2.7727
1 YURU COIN(YURU) - TND
د.ت2.329068
1 YURU COIN(YURU) - TTD
$5.34735
1 YURU COIN(YURU) - UGX
Sh2,750.5184
1 YURU COIN(YURU) - XAF
Fr450.7618
1 YURU COIN(YURU) - XCD
$2.13894
1 YURU COIN(YURU) - XOF
Fr450.7618
1 YURU COIN(YURU) - XPF
Fr81.5966
1 YURU COIN(YURU) - BWP
P10.607558
1 YURU COIN(YURU) - BZD
$1.5844
1 YURU COIN(YURU) - CVE
$75.472894
1 YURU COIN(YURU) - DJF
Fr140.2194
1 YURU COIN(YURU) - DOP
$50.756254
1 YURU COIN(YURU) - DZD
د.ج102.62951
1 YURU COIN(YURU) - FJD
$1.814138
1 YURU COIN(YURU) - GNF
Fr6,888.179
1 YURU COIN(YURU) - GTQ
Q6.052408
1 YURU COIN(YURU) - GYD
$165.276686
1 YURU COIN(YURU) - ISK
kr99.025

A(z) YURU COIN alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos YURU COIN Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések YURU COIN

Mennyit ér ma a(z) YURU COIN (YURU)?
A(z) élő YURU ár a(z) USD esetében 0.7922 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YURU ára a(z) USD esetében?
A(z) YURU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.7922. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) YURU COIN piaci plafonja?
A(z) YURU piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YURU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YURU keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) YURU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YURU mindenkori legmagasabb ára 0.5789586277522937 USD.
Mi volt a(z) YURU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YURU mindenkori legalacsonyabb ára 0.346206572110043 USD.
Mekkora a(z) YURU kereskedési volumene?
A(z) YURU élő 24 órás kereskedési volumene $ 10.47K USD.
A(z) YURU ára emelkedni fog idén?
A(z) YURU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YURU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:35:07 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

$0.7922
$109,686.74

$3,846.98

$0.02538

$1.1983

$186.39

$109,686.74

$3,846.98

$186.39

$92.99

$2.4930

$0.00000

$0.00000

$0.0310

$0.05623

$0.09368

$0.000000002050

$0.02316

$0.00007239

$0.0000458

$0.000000000615

