Yachts Coin (YTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Yachts Coin (YTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Yachts Coin (YTC) tokennel kapcsolatos információk Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions. Hivatalos webhely: https://yachtscoins.com Fehér könyv: https://yachtscoins.com/white-paper Block Explorer: https://solscan.io/token/7NaZ55Pt7Ah3xPsmWRfdEi2mv3dsd9TpHSWhTEt6pump Vásárolj most YTC tokent!

Yachts Coin (YTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Yachts Coin (YTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 405.97K $ 405.97K $ 405.97K Teljes tokenszám: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 406.00K $ 406.00K $ 406.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.001452 $ 0.001452 $ 0.001452 Minden idők mélypontja: $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 Jelenlegi ár: $ 0.000406 $ 0.000406 $ 0.000406 További tudnivalók a(z) Yachts Coin (YTC) áráról

Yachts Coin (YTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Yachts Coin (YTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YTC token élő árfolyamát!

A(z) YTC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Yachts Coin (YTC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) YTC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz YTC tokent a MEXC-n!

Yachts Coin (YTC) árelőzményei A felhasználók a(z) YTC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) YTC árelőzményeivel!

YTC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) YTC kapcsán? YTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) YTC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

