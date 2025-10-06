TőzsdeDEX+
A(z) élő yieldbasis ár ma 0.6357 USD. Kövesd nyomon a(z) YB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YB

YB árinformációk

Mi a(z) YB

YB fehér könyv

YB hivatalos webhely

YB tokenomikai adatai

YB árelőrejelzés

YB előzmények

YB Vásárlási útmutató

YB-fiat valutaváltó

YB spot

YB USDT-M futuresügyletek

yieldbasis Logó

yieldbasis árfolyam(YB)

1 YB-USD élő ár:

$0.6353
$0.6353$0.6353
+9.32%1D
USD
yieldbasis (YB) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:05:26 (UTC+8)

yieldbasis (YB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.5658
$ 0.5658$ 0.5658
24h alacsony
$ 0.6459
$ 0.6459$ 0.6459
24h magas

$ 0.5658
$ 0.5658$ 0.5658

$ 0.6459
$ 0.6459$ 0.6459

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601$ 0.35919482061601

+1.76%

+9.32%

+19.04%

+19.04%

yieldbasis (YB) valós idejű ár: $ 0.6357. Az elmúlt 24 órában, a(z)YB legalacsonyabb ára $ 0.5658, legmagasabb ára pedig $ 0.6459 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YB valaha volt legmagasabb ára $ 0.9394352030918264, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.35919482061601 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YB változása a következő volt: +1.76% az elmúlt órában, +9.32% az elmúlt 24 órában, és +19.04% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

yieldbasis (YB) piaci információk

No.464

$ 55.89M
$ 55.89M$ 55.89M

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

$ 635.70M
$ 635.70M$ 635.70M

87.92M
87.92M 87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

8.79%

ETH

A(z) yieldbasis jelenlegi piaci plafonja $ 55.89M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 1.95M. A(z) YB keringésben lévő tokenszáma 87.92M, és a teljes tokenszám 700000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 635.70M.

yieldbasis (YB) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a yieldbasis mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.054162+9.32%
30 nap$ +0.2357+58.92%
60 nap$ +0.2357+58.92%
90 nap$ +0.2357+58.92%
yieldbasis árváltozása ma

A mai napon a(z) YB ára $ +0.054162 (+9.32%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

yieldbasis 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.2357 (+58.92%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

yieldbasis 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) YB ára $ +0.2357 (+58.92%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

yieldbasis 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.2357 (+58.92%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) yieldbasis (YB) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) yieldbasis árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) yieldbasis (YB)

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

yieldbasis elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál yieldbasis befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd YB a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről yieldbasis a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a yieldbasis vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

yieldbasis árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) yieldbasis (YB) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) yieldbasis (YB) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) yieldbasis rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) yieldbasis árelőrejelzését most!

yieldbasis (YB) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) yieldbasis (YB) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YB token kapcsán!

Hogyan vásárolj yieldbasis (YB)

A következőt szeretnél vásárolni: yieldbasis? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz yieldbasis eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

YB helyi valutákra

1 yieldbasis(YB) - VND
16,728.4455
1 yieldbasis(YB) - AUD
A$0.966264
1 yieldbasis(YB) - GBP
0.483132
1 yieldbasis(YB) - EUR
0.546702
1 yieldbasis(YB) - USD
$0.6357
1 yieldbasis(YB) - MYR
RM2.663583
1 yieldbasis(YB) - TRY
26.737542
1 yieldbasis(YB) - JPY
¥97.8978
1 yieldbasis(YB) - ARS
ARS$919.965969
1 yieldbasis(YB) - RUB
51.326418
1 yieldbasis(YB) - INR
56.431089
1 yieldbasis(YB) - IDR
Rp10,594.995762
1 yieldbasis(YB) - PHP
37.385517
1 yieldbasis(YB) - EGP
￡E.30.024111
1 yieldbasis(YB) - BRL
R$3.426423
1 yieldbasis(YB) - CAD
C$0.88998
1 yieldbasis(YB) - BDT
77.949534
1 yieldbasis(YB) - NGN
919.965969
1 yieldbasis(YB) - COP
$2,463.947772
1 yieldbasis(YB) - ZAR
R.10.991253
1 yieldbasis(YB) - UAH
26.731185
1 yieldbasis(YB) - TZS
T.Sh.1,569.625941
1 yieldbasis(YB) - VES
Bs140.4897
1 yieldbasis(YB) - CLP
$599.4651
1 yieldbasis(YB) - PKR
Rs180.646869
1 yieldbasis(YB) - KZT
337.772838
1 yieldbasis(YB) - THB
฿20.590323
1 yieldbasis(YB) - TWD
NT$19.592274
1 yieldbasis(YB) - AED
د.إ2.333019
1 yieldbasis(YB) - CHF
Fr0.50856
1 yieldbasis(YB) - HKD
HK$4.939389
1 yieldbasis(YB) - AMD
֏243.930804
1 yieldbasis(YB) - MAD
.د.م5.905653
1 yieldbasis(YB) - MXN
$11.785878
1 yieldbasis(YB) - SAR
ريال2.383875
1 yieldbasis(YB) - ETB
Br98.266506
1 yieldbasis(YB) - KES
KSh82.094298
1 yieldbasis(YB) - JOD
د.أ0.4507113
1 yieldbasis(YB) - PLN
2.339376
1 yieldbasis(YB) - RON
лв2.79708
1 yieldbasis(YB) - SEK
kr6.020079
1 yieldbasis(YB) - BGN
лв1.074333
1 yieldbasis(YB) - HUF
Ft213.53163
1 yieldbasis(YB) - CZK
13.400556
1 yieldbasis(YB) - KWD
د.ك0.1951599
1 yieldbasis(YB) - ILS
2.066025
1 yieldbasis(YB) - BOB
Bs4.405401
1 yieldbasis(YB) - AZN
1.08069
1 yieldbasis(YB) - TJS
SM5.873868
1 yieldbasis(YB) - GEL
1.722747
1 yieldbasis(YB) - AOA
Kz579.485049
1 yieldbasis(YB) - BHD
.د.ب0.2390232
1 yieldbasis(YB) - BMD
$0.6357
1 yieldbasis(YB) - DKK
kr4.112979
1 yieldbasis(YB) - HNL
L16.776123
1 yieldbasis(YB) - MUR
29.204058
1 yieldbasis(YB) - NAD
$11.06118
1 yieldbasis(YB) - NOK
kr6.414213
1 yieldbasis(YB) - NZD
$1.106118
1 yieldbasis(YB) - PAB
B/.0.6357
1 yieldbasis(YB) - PGK
K2.689011
1 yieldbasis(YB) - QAR
ر.ق2.320305
1 yieldbasis(YB) - RSD
дин.64.561692
1 yieldbasis(YB) - UZS
soʻm7,659.034383
1 yieldbasis(YB) - ALL
L53.405157
1 yieldbasis(YB) - ANG
ƒ1.137903
1 yieldbasis(YB) - AWG
ƒ1.137903
1 yieldbasis(YB) - BBD
$1.2714
1 yieldbasis(YB) - BAM
KM1.074333
1 yieldbasis(YB) - BIF
Fr1,869.5937
1 yieldbasis(YB) - BND
$0.82641
1 yieldbasis(YB) - BSD
$0.6357
1 yieldbasis(YB) - JMD
$102.379485
1 yieldbasis(YB) - KHR
2,553.009342
1 yieldbasis(YB) - KMF
Fr270.8082
1 yieldbasis(YB) - LAK
13,819.564941
1 yieldbasis(YB) - LKR
රු194.225421
1 yieldbasis(YB) - MDL
L10.74333
1 yieldbasis(YB) - MGA
Ar2,863.51065
1 yieldbasis(YB) - MOP
P5.104671
1 yieldbasis(YB) - MVR
9.72621
1 yieldbasis(YB) - MWK
MK1,105.564941
1 yieldbasis(YB) - MZN
MT40.62123
1 yieldbasis(YB) - NPR
रु90.472824
1 yieldbasis(YB) - PYG
4,508.3844
1 yieldbasis(YB) - RWF
Fr926.2149
1 yieldbasis(YB) - SBD
$5.231811
1 yieldbasis(YB) - SCR
9.440145
1 yieldbasis(YB) - SRD
$24.47445
1 yieldbasis(YB) - SVC
$5.581446
1 yieldbasis(YB) - SZL
L11.054823
1 yieldbasis(YB) - TMT
m2.22495
1 yieldbasis(YB) - TND
د.ت1.868958
1 yieldbasis(YB) - TTD
$4.316403
1 yieldbasis(YB) - UGX
Sh2,222.4072
1 yieldbasis(YB) - XAF
Fr361.0776
1 yieldbasis(YB) - XCD
$1.71639
1 yieldbasis(YB) - XOF
Fr361.0776
1 yieldbasis(YB) - XPF
Fr65.4771
1 yieldbasis(YB) - BWP
P8.562879
1 yieldbasis(YB) - BZD
$1.277757
1 yieldbasis(YB) - CVE
$60.804705
1 yieldbasis(YB) - DJF
Fr113.1546
1 yieldbasis(YB) - DOP
$40.983579
1 yieldbasis(YB) - DZD
د.ج82.621929
1 yieldbasis(YB) - FJD
$1.443039
1 yieldbasis(YB) - GNF
Fr5,527.4115
1 yieldbasis(YB) - GTQ
Q4.888533
1 yieldbasis(YB) - GYD
$133.465215
1 yieldbasis(YB) - ISK
kr79.4625

A(z) yieldbasis alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos yieldbasis Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések yieldbasis

Mennyit ér ma a(z) yieldbasis (YB)?
A(z) élő YB ár a(z) USD esetében 0.6357 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YB ára a(z) USD esetében?
A(z) YB jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.6357. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) yieldbasis piaci plafonja?
A(z) YB piaci plafonja $ 55.89M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YB keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YB keringésben lévő tokenszáma 87.92M USD.
Mi volt a(z) YB mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YB mindenkori legmagasabb ára 0.9394352030918264 USD.
Mi volt a(z) YB mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YB mindenkori legalacsonyabb ára 0.35919482061601 USD.
Mekkora a(z) YB kereskedési volumene?
A(z) YB élő 24 órás kereskedési volumene $ 1.95M USD.
A(z) YB ára emelkedni fog idén?
A(z) YB a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YB árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:05:26 (UTC+8)

yieldbasis (YB) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

YB-USD kalkulátor

Összeg

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0.6357 USD

YB kereskedés

YB/USDT
$0.6353
$0.6353$0.6353
+9.21%

