Mi a(z) YALA (YALA)

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency. Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

YALA (YALA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) YALA (YALA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YALA token kapcsán!

Mi a(z) YALA piaci plafonja? A(z) YALA piaci plafonja $ 18.82M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) YALA keringésben lévő tokenszáma? A(z) YALA keringésben lévő tokenszáma 238.52M USD . Mi volt a(z) YALA mindenkori legmagasabb ára? A(z) YALA mindenkori legmagasabb ára 0.45623373838083625 USD . Mi volt a(z) YALA mindenkori legmagasabb ár? A(z) YALA mindenkori legalacsonyabb ára 0.060140710054708627 USD .

