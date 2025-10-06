TőzsdeDEX+
A(z) élő YALA ár ma 0.07892 USD. Kövesd nyomon a(z) YALA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YALA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YALA

YALA árinformációk

Mi a(z) YALA

YALA fehér könyv

YALA hivatalos webhely

YALA tokenomikai adatai

YALA árelőrejelzés

YALA előzmények

YALA Vásárlási útmutató

YALA-fiat valutaváltó

YALA spot

YALA USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

YALA Logó

YALA árfolyam(YALA)

1 YALA-USD élő ár:

$0.07896
$0.07896$0.07896
-4.09%1D
USD
YALA (YALA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:34:53 (UTC+8)

YALA (YALA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.07863
$ 0.07863$ 0.07863
24h alacsony
$ 0.09144
$ 0.09144$ 0.09144
24h magas

$ 0.07863
$ 0.07863$ 0.07863

$ 0.09144
$ 0.09144$ 0.09144

$ 0.45623373838083625
$ 0.45623373838083625$ 0.45623373838083625

$ 0.060140710054708627
$ 0.060140710054708627$ 0.060140710054708627

-2.15%

-4.09%

-31.95%

-31.95%

YALA (YALA) valós idejű ár: $ 0.07892. Az elmúlt 24 órában, a(z)YALA legalacsonyabb ára $ 0.07863, legmagasabb ára pedig $ 0.09144 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YALA valaha volt legmagasabb ára $ 0.45623373838083625, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.060140710054708627 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YALA változása a következő volt: -2.15% az elmúlt órában, -4.09% az elmúlt 24 órában, és -31.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

YALA (YALA) piaci információk

No.816

$ 18.82M
$ 18.82M$ 18.82M

$ 85.17K
$ 85.17K$ 85.17K

$ 78.92M
$ 78.92M$ 78.92M

238.52M
238.52M 238.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

992,156,585.111879
992,156,585.111879 992,156,585.111879

23.85%

BSC

A(z) YALA jelenlegi piaci plafonja $ 18.82M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 85.17K. A(z) YALA keringésben lévő tokenszáma 238.52M, és a teljes tokenszám 992156585.111879. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 78.92M.

YALA (YALA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a YALA mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0033672-4.09%
30 nap$ -0.0301-27.61%
60 nap$ -0.04207-34.78%
90 nap$ -0.11363-59.02%
YALA árváltozása ma

A mai napon a(z) YALA ára $ -0.0033672 (-4.09%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

YALA 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0301 (-27.61%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

YALA 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) YALA ára $ -0.04207 (-34.78%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

YALA 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.11363 (-59.02%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) YALA (YALA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) YALA árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) YALA (YALA)

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

YALA elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál YALA befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd YALA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről YALA a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a YALA vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

YALA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) YALA (YALA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) YALA (YALA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) YALA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) YALA árelőrejelzését most!

YALA (YALA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) YALA (YALA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YALA token kapcsán!

Hogyan vásárolj YALA (YALA)

A következőt szeretnél vásárolni: YALA? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz YALA eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

YALA helyi valutákra

1 YALA(YALA) - VND
2,076.7798
1 YALA(YALA) - AUD
A$0.1199584
1 YALA(YALA) - GBP
0.0599792
1 YALA(YALA) - EUR
0.0678712
1 YALA(YALA) - USD
$0.07892
1 YALA(YALA) - MYR
RM0.3306748
1 YALA(YALA) - TRY
3.3193752
1 YALA(YALA) - JPY
¥12.15368
1 YALA(YALA) - ARS
ARS$114.2106564
1 YALA(YALA) - RUB
6.3830496
1 YALA(YALA) - INR
7.0167772
1 YALA(YALA) - IDR
Rp1,315.3328072
1 YALA(YALA) - PHP
4.6373392
1 YALA(YALA) - EGP
￡E.3.7321268
1 YALA(YALA) - BRL
R$0.4238004
1 YALA(YALA) - CAD
C$0.110488
1 YALA(YALA) - BDT
9.6171912
1 YALA(YALA) - NGN
114.0457136
1 YALA(YALA) - COP
$305.8907632
1 YALA(YALA) - ZAR
R.1.3676836
1 YALA(YALA) - UAH
3.2980668
1 YALA(YALA) - TZS
T.Sh.193.4313416
1 YALA(YALA) - VES
Bs17.44132
1 YALA(YALA) - CLP
$74.1848
1 YALA(YALA) - PKR
Rs22.2617536
1 YALA(YALA) - KZT
41.6681816
1 YALA(YALA) - THB
฿2.5585864
1 YALA(YALA) - TWD
NT$2.4299468
1 YALA(YALA) - AED
د.إ0.2896364
1 YALA(YALA) - CHF
Fr0.063136
1 YALA(YALA) - HKD
HK$0.6132084
1 YALA(YALA) - AMD
֏30.1213964
1 YALA(YALA) - MAD
.د.م0.7292208
1 YALA(YALA) - MXN
$1.4647552
1 YALA(YALA) - SAR
ريال0.2951608
1 YALA(YALA) - ETB
Br12.126058
1 YALA(YALA) - KES
KSh10.1672636
1 YALA(YALA) - JOD
د.أ0.05595428
1 YALA(YALA) - PLN
0.2912148
1 YALA(YALA) - RON
лв0.3480372
1 YALA(YALA) - SEK
kr0.74974
1 YALA(YALA) - BGN
лв0.1333748
1 YALA(YALA) - HUF
Ft26.5455312
1 YALA(YALA) - CZK
1.6660012
1 YALA(YALA) - KWD
د.ك0.02414952
1 YALA(YALA) - ILS
0.25649
1 YALA(YALA) - BOB
Bs0.5437588
1 YALA(YALA) - AZN
0.134164
1 YALA(YALA) - TJS
SM0.7244856
1 YALA(YALA) - GEL
0.2138732
1 YALA(YALA) - AOA
Kz72.2046972
1 YALA(YALA) - BHD
.د.ب0.029595
1 YALA(YALA) - BMD
$0.07892
1 YALA(YALA) - DKK
kr0.5106124
1 YALA(YALA) - HNL
L2.0700716
1 YALA(YALA) - MUR
3.6098008
1 YALA(YALA) - NAD
$1.3645268
1 YALA(YALA) - NOK
kr0.7986704
1 YALA(YALA) - NZD
$0.1373208
1 YALA(YALA) - PAB
B/.0.07892
1 YALA(YALA) - PGK
K0.331464
1 YALA(YALA) - QAR
ر.ق0.2864796
1 YALA(YALA) - RSD
дин.7.982758
1 YALA(YALA) - UZS
soʻm950.8431548
1 YALA(YALA) - ALL
L6.5890308
1 YALA(YALA) - ANG
ƒ0.1412668
1 YALA(YALA) - AWG
ƒ0.1412668
1 YALA(YALA) - BBD
$0.15784
1 YALA(YALA) - BAM
KM0.1325856
1 YALA(YALA) - BIF
Fr231.39344
1 YALA(YALA) - BND
$0.1018068
1 YALA(YALA) - BSD
$0.07892
1 YALA(YALA) - JMD
$12.631146
1 YALA(YALA) - KHR
315.68
1 YALA(YALA) - KMF
Fr33.61992
1 YALA(YALA) - LAK
1,715.6521396
1 YALA(YALA) - LKR
රු23.9585336
1 YALA(YALA) - MDL
L1.3384832
1 YALA(YALA) - MGA
Ar353.900956
1 YALA(YALA) - MOP
P0.6297816
1 YALA(YALA) - MVR
1.207476
1 YALA(YALA) - MWK
MK136.539492
1 YALA(YALA) - MZN
MT5.042988
1 YALA(YALA) - NPR
रु11.1624448
1 YALA(YALA) - PYG
555.75464
1 YALA(YALA) - RWF
Fr114.35508
1 YALA(YALA) - SBD
$0.6495116
1 YALA(YALA) - SCR
1.1396048
1 YALA(YALA) - SRD
$3.03842
1 YALA(YALA) - SVC
$0.6881824
1 YALA(YALA) - SZL
L1.3637376
1 YALA(YALA) - TMT
m0.27622
1 YALA(YALA) - TND
د.ت0.2320248
1 YALA(YALA) - TTD
$0.53271
1 YALA(YALA) - UGX
Sh274.01024
1 YALA(YALA) - XAF
Fr44.90548
1 YALA(YALA) - XCD
$0.213084
1 YALA(YALA) - XOF
Fr44.90548
1 YALA(YALA) - XPF
Fr8.12876
1 YALA(YALA) - BWP
P1.0567388
1 YALA(YALA) - BZD
$0.15784
1 YALA(YALA) - CVE
$7.5187084
1 YALA(YALA) - DJF
Fr13.96884
1 YALA(YALA) - DOP
$5.0564044
1 YALA(YALA) - DZD
د.ج10.224086
1 YALA(YALA) - FJD
$0.1807268
1 YALA(YALA) - GNF
Fr686.2094
1 YALA(YALA) - GTQ
Q0.6029488
1 YALA(YALA) - GYD
$16.4650796
1 YALA(YALA) - ISK
kr9.865

YALA Forrás

A(z) YALA alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos YALA Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések YALA

Mennyit ér ma a(z) YALA (YALA)?
A(z) élő YALA ár a(z) USD esetében 0.07892 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YALA ára a(z) USD esetében?
A(z) YALA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.07892. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) YALA piaci plafonja?
A(z) YALA piaci plafonja $ 18.82M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YALA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YALA keringésben lévő tokenszáma 238.52M USD.
Mi volt a(z) YALA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YALA mindenkori legmagasabb ára 0.45623373838083625 USD.
Mi volt a(z) YALA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YALA mindenkori legalacsonyabb ára 0.060140710054708627 USD.
Mekkora a(z) YALA kereskedési volumene?
A(z) YALA élő 24 órás kereskedési volumene $ 85.17K USD.
A(z) YALA ára emelkedni fog idén?
A(z) YALA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YALA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:34:53 (UTC+8)

YALA (YALA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak" alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

