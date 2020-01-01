XYO (XYO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) XYO (XYO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

XYO (XYO) tokennel kapcsolatos információk XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups. Hivatalos webhely: https://xyo.network/ Fehér könyv: https://docs.xyo.network/XYO-White-Paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/FCZKwHd9Qn1EQj8fFuNLB8dupAWCoJJNePbMqyHhS77b Vásárolj most XYO tokent!

XYO (XYO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) XYO (XYO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 129.24M $ 129.24M $ 129.24M Teljes tokenszám: $ 13.93B $ 13.93B $ 13.93B Keringésben lévő tokenszám: $ 13.48B $ 13.48B $ 13.48B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 133.60M $ 133.60M $ 133.60M Minden idők csúcspontja: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Minden idők mélypontja: $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 Jelenlegi ár: $ 0.00959 $ 0.00959 $ 0.00959 További tudnivalók a(z) XYO (XYO) áráról

XYO (XYO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) XYO (XYO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XYO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XYO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XYO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XYO token élő árfolyamát!

A(z) XYO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) XYO (XYO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) XYO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz XYO tokent a MEXC-n!

XYO (XYO) árelőzményei A felhasználók a(z) XYO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) XYO árelőzményeivel!

XYO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XYO kapcsán? XYO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XYO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

