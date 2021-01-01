Symbol (XYM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Symbol (XYM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Symbol (XYM) tokennel kapcsolatos információk Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++. Hivatalos webhely: https://docs.symbol.dev/ Fehér könyv: https://symbol.github.io/symbol-technicalref/main.pdf Block Explorer: https://symbol.fyi/ Vásárolj most XYM tokent!

Symbol (XYM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Symbol (XYM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 41.62M $ 41.62M $ 41.62M Teljes tokenszám: $ 8.47B $ 8.47B $ 8.47B Keringésben lévő tokenszám: $ 6.18B $ 6.18B $ 6.18B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 60.62M $ 60.62M $ 60.62M Minden idők csúcspontja: $ 0.08816 $ 0.08816 $ 0.08816 Minden idők mélypontja: $ 0.006074691878165836 $ 0.006074691878165836 $ 0.006074691878165836 Jelenlegi ár: $ 0.006736 $ 0.006736 $ 0.006736 További tudnivalók a(z) Symbol (XYM) áráról

Symbol (XYM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Symbol (XYM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XYM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XYM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XYM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XYM token élő árfolyamát!

A(z) XYM vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Symbol (XYM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) XYM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz XYM tokent a MEXC-n!

Symbol (XYM) árelőzményei A felhasználók a(z) XYM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) XYM árelőzményeivel!

XYM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XYM kapcsán? XYM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XYM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

