XUSD (XUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) XUSD (XUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

XUSD (XUSD) tokennel kapcsolatos információk XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation. Hivatalos webhely: https://www.straitsx.com/xusd Fehér könyv: https://cdn.prod.website-files.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/65c0a737a6f5c158beaf62d7_StraitsX%20XUSD%20Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815 Vásárolj most XUSD tokent!

XUSD (XUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) XUSD (XUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 79.49M $ 79.49M $ 79.49M Teljes tokenszám: $ 79.48M $ 79.48M $ 79.48M Keringésben lévő tokenszám: $ 79.48M $ 79.48M $ 79.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 79.49M $ 79.49M $ 79.49M Minden idők csúcspontja: $ 2.0368 $ 2.0368 $ 2.0368 Minden idők mélypontja: $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 Jelenlegi ár: $ 1.0001 $ 1.0001 $ 1.0001 További tudnivalók a(z) XUSD (XUSD) áráról

XUSD (XUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) XUSD (XUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XUSD token élő árfolyamát!

A(z) XUSD vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) XUSD (XUSD) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) XUSD megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz XUSD tokent a MEXC-n!

XUSD (XUSD) árelőzményei A felhasználók a(z) XUSD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) XUSD árelőzményeivel!

XUSD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XUSD kapcsán? XUSD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XUSD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

