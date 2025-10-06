TőzsdeDEX+
A(z) élő Uranium.io ár ma 5.157 USD. Kövesd nyomon a(z) XU3O8 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XU3O8 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: XU3O8

XU3O8 árinformációk

Mi a(z) XU3O8

XU3O8 fehér könyv

XU3O8 hivatalos webhely

XU3O8 tokenomikai adatai

XU3O8 árelőrejelzés

XU3O8 előzmények

XU3O8 Vásárlási útmutató

XU3O8-fiat valutaváltó

XU3O8 spot

Uranium.io Logó

Uranium.io árfolyam(XU3O8)

1 XU3O8-USD élő ár:

$5.157
$5.157$5.157
-0.05%1D
USD
Uranium.io (XU3O8) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:34:38 (UTC+8)

Uranium.io (XU3O8) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 5.155
$ 5.155$ 5.155
24h alacsony
$ 5.161
$ 5.161$ 5.161
24h magas

$ 5.155
$ 5.155$ 5.155

$ 5.161
$ 5.161$ 5.161

--
----

--
----

-0.02%

-0.05%

+4.94%

+4.94%

Uranium.io (XU3O8) valós idejű ár: $ 5.157. Az elmúlt 24 órában, a(z)XU3O8 legalacsonyabb ára $ 5.155, legmagasabb ára pedig $ 5.161 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XU3O8 valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XU3O8 változása a következő volt: -0.02% az elmúlt órában, -0.05% az elmúlt 24 órában, és +4.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Uranium.io (XU3O8) piaci információk

--
----

$ 80.91K
$ 80.91K$ 80.91K

$ 825.12M
$ 825.12M$ 825.12M

--
----

160,000,038
160,000,038 160,000,038

ETHERLINK

A(z) Uranium.io jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 80.91K. A(z) XU3O8 keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 160000038. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 825.12M.

Uranium.io (XU3O8) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Uranium.io mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00258-0.05%
30 nap$ +0.102+2.01%
60 nap$ +0.391+8.20%
90 nap$ +0.699+15.67%
Uranium.io árváltozása ma

A mai napon a(z) XU3O8 ára $ -0.00258 (-0.05%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Uranium.io 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.102 (+2.01%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Uranium.io 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) XU3O8 ára $ +0.391 (+8.20%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Uranium.io 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.699 (+15.67%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Uranium.io (XU3O8) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Uranium.io árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Uranium.io elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Uranium.io befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd XU3O8 a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Uranium.io a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Uranium.io vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Uranium.io árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Uranium.io (XU3O8) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Uranium.io (XU3O8) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Uranium.io rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Uranium.io árelőrejelzését most!

Uranium.io (XU3O8) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Uranium.io (XU3O8) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XU3O8 token kapcsán!

Hogyan vásárolj Uranium.io (XU3O8)

A következőt szeretnél vásárolni: Uranium.io? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Uranium.io eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

XU3O8 helyi valutákra

1 Uranium.io(XU3O8) - VND
135,706.455
1 Uranium.io(XU3O8) - AUD
A$7.83864
1 Uranium.io(XU3O8) - GBP
3.91932
1 Uranium.io(XU3O8) - EUR
4.43502
1 Uranium.io(XU3O8) - USD
$5.157
1 Uranium.io(XU3O8) - MYR
RM21.60783
1 Uranium.io(XU3O8) - TRY
216.90342
1 Uranium.io(XU3O8) - JPY
¥794.178
1 Uranium.io(XU3O8) - ARS
ARS$7,463.05569
1 Uranium.io(XU3O8) - RUB
417.09816
1 Uranium.io(XU3O8) - INR
458.50887
1 Uranium.io(XU3O8) - IDR
Rp85,949.96562
1 Uranium.io(XU3O8) - PHP
303.02532
1 Uranium.io(XU3O8) - EGP
￡E.243.87453
1 Uranium.io(XU3O8) - BRL
R$27.69309
1 Uranium.io(XU3O8) - CAD
C$7.2198
1 Uranium.io(XU3O8) - BDT
628.43202
1 Uranium.io(XU3O8) - NGN
7,452.27756
1 Uranium.io(XU3O8) - COP
$19,988.32572
1 Uranium.io(XU3O8) - ZAR
R.89.37081
1 Uranium.io(XU3O8) - UAH
215.51103
1 Uranium.io(XU3O8) - TZS
T.Sh.12,639.70386
1 Uranium.io(XU3O8) - VES
Bs1,139.697
1 Uranium.io(XU3O8) - CLP
$4,847.58
1 Uranium.io(XU3O8) - PKR
Rs1,454.68656
1 Uranium.io(XU3O8) - KZT
2,722.79286
1 Uranium.io(XU3O8) - THB
฿167.18994
1 Uranium.io(XU3O8) - TWD
NT$158.78403
1 Uranium.io(XU3O8) - AED
د.إ18.92619
1 Uranium.io(XU3O8) - CHF
Fr4.1256
1 Uranium.io(XU3O8) - HKD
HK$40.06989
1 Uranium.io(XU3O8) - AMD
֏1,968.27219
1 Uranium.io(XU3O8) - MAD
.د.م47.65068
1 Uranium.io(XU3O8) - MXN
$95.71392
1 Uranium.io(XU3O8) - SAR
ريال19.28718
1 Uranium.io(XU3O8) - ETB
Br792.37305
1 Uranium.io(XU3O8) - KES
KSh664.37631
1 Uranium.io(XU3O8) - JOD
د.أ3.656313
1 Uranium.io(XU3O8) - PLN
19.02933
1 Uranium.io(XU3O8) - RON
лв22.74237
1 Uranium.io(XU3O8) - SEK
kr48.9915
1 Uranium.io(XU3O8) - BGN
лв8.71533
1 Uranium.io(XU3O8) - HUF
Ft1,734.60852
1 Uranium.io(XU3O8) - CZK
108.86427
1 Uranium.io(XU3O8) - KWD
د.ك1.578042
1 Uranium.io(XU3O8) - ILS
16.76025
1 Uranium.io(XU3O8) - BOB
Bs35.53173
1 Uranium.io(XU3O8) - AZN
8.7669
1 Uranium.io(XU3O8) - TJS
SM47.34126
1 Uranium.io(XU3O8) - GEL
13.97547
1 Uranium.io(XU3O8) - AOA
Kz4,718.19087
1 Uranium.io(XU3O8) - BHD
.د.ب1.933875
1 Uranium.io(XU3O8) - BMD
$5.157
1 Uranium.io(XU3O8) - DKK
kr33.36579
1 Uranium.io(XU3O8) - HNL
L135.26811
1 Uranium.io(XU3O8) - MUR
235.88118
1 Uranium.io(XU3O8) - NAD
$89.16453
1 Uranium.io(XU3O8) - NOK
kr52.18884
1 Uranium.io(XU3O8) - NZD
$8.97318
1 Uranium.io(XU3O8) - PAB
B/.5.157
1 Uranium.io(XU3O8) - PGK
K21.6594
1 Uranium.io(XU3O8) - QAR
ر.ق18.71991
1 Uranium.io(XU3O8) - RSD
дин.521.63055
1 Uranium.io(XU3O8) - UZS
soʻm62,132.51583
1 Uranium.io(XU3O8) - ALL
L430.55793
1 Uranium.io(XU3O8) - ANG
ƒ9.23103
1 Uranium.io(XU3O8) - AWG
ƒ9.23103
1 Uranium.io(XU3O8) - BBD
$10.314
1 Uranium.io(XU3O8) - BAM
KM8.66376
1 Uranium.io(XU3O8) - BIF
Fr15,120.324
1 Uranium.io(XU3O8) - BND
$6.65253
1 Uranium.io(XU3O8) - BSD
$5.157
1 Uranium.io(XU3O8) - JMD
$825.37785
1 Uranium.io(XU3O8) - KHR
20,628
1 Uranium.io(XU3O8) - KMF
Fr2,196.882
1 Uranium.io(XU3O8) - LAK
112,108.69341
1 Uranium.io(XU3O8) - LKR
රු1,565.56206
1 Uranium.io(XU3O8) - MDL
L87.46272
1 Uranium.io(XU3O8) - MGA
Ar23,125.5351
1 Uranium.io(XU3O8) - MOP
P41.15286
1 Uranium.io(XU3O8) - MVR
78.9021
1 Uranium.io(XU3O8) - MWK
MK8,922.1257
1 Uranium.io(XU3O8) - MZN
MT329.5323
1 Uranium.io(XU3O8) - NPR
रु729.40608
1 Uranium.io(XU3O8) - PYG
36,315.594
1 Uranium.io(XU3O8) - RWF
Fr7,472.493
1 Uranium.io(XU3O8) - SBD
$42.44211
1 Uranium.io(XU3O8) - SCR
74.46708
1 Uranium.io(XU3O8) - SRD
$198.5445
1 Uranium.io(XU3O8) - SVC
$44.96904
1 Uranium.io(XU3O8) - SZL
L89.11296
1 Uranium.io(XU3O8) - TMT
m18.0495
1 Uranium.io(XU3O8) - TND
د.ت15.16158
1 Uranium.io(XU3O8) - TTD
$34.80975
1 Uranium.io(XU3O8) - UGX
Sh17,905.104
1 Uranium.io(XU3O8) - XAF
Fr2,934.333
1 Uranium.io(XU3O8) - XCD
$13.9239
1 Uranium.io(XU3O8) - XOF
Fr2,934.333
1 Uranium.io(XU3O8) - XPF
Fr531.171
1 Uranium.io(XU3O8) - BWP
P69.05223
1 Uranium.io(XU3O8) - BZD
$10.314
1 Uranium.io(XU3O8) - CVE
$491.30739
1 Uranium.io(XU3O8) - DJF
Fr912.789
1 Uranium.io(XU3O8) - DOP
$330.40899
1 Uranium.io(XU3O8) - DZD
د.ج668.08935
1 Uranium.io(XU3O8) - FJD
$11.80953
1 Uranium.io(XU3O8) - GNF
Fr44,840.115
1 Uranium.io(XU3O8) - GTQ
Q39.39948
1 Uranium.io(XU3O8) - GYD
$1,075.90491
1 Uranium.io(XU3O8) - ISK
kr644.625

Uranium.io Forrás

A(z) Uranium.io alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Uranium.io Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Uranium.io

Mennyit ér ma a(z) Uranium.io (XU3O8)?
A(z) élő XU3O8 ár a(z) USD esetében 5.157 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XU3O8 ára a(z) USD esetében?
A(z) XU3O8 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 5.157. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Uranium.io piaci plafonja?
A(z) XU3O8 piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XU3O8 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XU3O8 keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) XU3O8 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XU3O8 mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) XU3O8 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XU3O8 mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) XU3O8 kereskedési volumene?
A(z) XU3O8 élő 24 órás kereskedési volumene $ 80.91K USD.
A(z) XU3O8 ára emelkedni fog idén?
A(z) XU3O8 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XU3O8 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:34:38 (UTC+8)

Uranium.io (XU3O8) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért.

XU3O8-USD kalkulátor

Összeg

XU3O8
XU3O8
USD
USD

1 XU3O8 = 5.157 USD

XU3O8 kereskedés

XU3O8/USDT
$5.157
$5.157$5.157
-0.06%

