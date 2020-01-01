xSPECTAR (XSPECTAR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) xSPECTAR (XSPECTAR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

xSPECTAR (XSPECTAR) tokennel kapcsolatos információk xSPECTAR is an exclusive society developed by top professionals in Law, Real Estate, IT, Art, Finance, and Gaming. With the vision of creating a private ecosystem, serial entrepreneur Dirk Schepens along with other experts joined forces to establish an exclusive metaverse on the XRP Ledger (XRPL), a high-performance decentralized blockchain. xSPECTAR will provide a complete ecosystem with a virtual economy and world built on Unreal Engine 5, showcasing clean aesthetics as well as providing interactive and visual advantages. Hivatalos webhely: https://xspectar.com/ Fehér könyv: https://xspectar.com/whitepaper Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rh5jzTCdMRCVjQ7LT6zucjezC47KATkuvv Vásárolj most XSPECTAR tokent!

xSPECTAR (XSPECTAR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) xSPECTAR (XSPECTAR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Minden idők csúcspontja: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Minden idők mélypontja: $ 0.002719112994460629 $ 0.002719112994460629 $ 0.002719112994460629 Jelenlegi ár: $ 0.01549 $ 0.01549 $ 0.01549 További tudnivalók a(z) xSPECTAR (XSPECTAR) áráról

xSPECTAR (XSPECTAR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) xSPECTAR (XSPECTAR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XSPECTAR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XSPECTAR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XSPECTAR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XSPECTAR token élő árfolyamát!

A(z) XSPECTAR vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) xSPECTAR (XSPECTAR) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) XSPECTAR megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz XSPECTAR tokent a MEXC-n!

xSPECTAR (XSPECTAR) árelőzményei A felhasználók a(z) XSPECTAR árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) XSPECTAR árelőzményeivel!

XSPECTAR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XSPECTAR kapcsán? XSPECTAR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XSPECTAR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

