Radix (XRD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Radix (XRD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Radix (XRD) tokennel kapcsolatos információk Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog. Hivatalos webhely: https://www.radixdlt.com/ Fehér könyv: https://www.radixdlt.com/whitepapers/defi Block Explorer: https://dashboard.radixdlt.com/ Vásárolj most XRD tokent!

Radix (XRD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Radix (XRD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 56.65M $ 56.65M $ 56.65M Teljes tokenszám: $ 13.23B $ 13.23B $ 13.23B Keringésben lévő tokenszám: $ 11.83B $ 11.83B $ 11.83B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 63.35M $ 63.35M $ 63.35M Minden idők csúcspontja: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Minden idők mélypontja: $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 Jelenlegi ár: $ 0.004787 $ 0.004787 $ 0.004787 További tudnivalók a(z) Radix (XRD) áráról

Radix (XRD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Radix (XRD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XRD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XRD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XRD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XRD token élő árfolyamát!

A(z) XRD vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Radix (XRD) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) XRD megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz XRD tokent a MEXC-n!

Radix (XRD) árelőzményei A felhasználók a(z) XRD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) XRD árelőzményeivel!

XRD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XRD kapcsán? XRD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XRD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

