Mi a(z) XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN's Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network (XPIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) XPIN Network (XPIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XPIN token kapcsán!

XPIN Network Forrás

A(z) XPIN Network alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések XPIN Network Mennyit ér ma a(z) XPIN Network (XPIN)? A(z) élő XPIN ár a(z) USD esetében 0.0059529 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) XPIN ára a(z) USD esetében? $ 0.0059529 . Keresd fel a A(z) XPIN jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) XPIN Network piaci plafonja? A(z) XPIN piaci plafonja $ 97.14M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) XPIN keringésben lévő tokenszáma? A(z) XPIN keringésben lévő tokenszáma 16.32B USD . Mi volt a(z) XPIN mindenkori legmagasabb ára? A(z) XPIN mindenkori legmagasabb ára 0.010038547477428971 USD . Mi volt a(z) XPIN mindenkori legmagasabb ár? A(z) XPIN mindenkori legalacsonyabb ára 0.000457316453478145 USD . Mekkora a(z) XPIN kereskedési volumene? A(z) XPIN élő 24 órás kereskedési volumene $ 637.83K USD . A(z) XPIN ára emelkedni fog idén? A(z) XPIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XPIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

XPIN Network (XPIN) fontos iparági frissítések

