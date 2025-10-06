TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő XPIN Network ár ma 0.0059529 USD. Kövesd nyomon a(z) XPIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XPIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: XPIN

XPIN árinformációk

Mi a(z) XPIN

XPIN fehér könyv

XPIN hivatalos webhely

XPIN tokenomikai adatai

XPIN árelőrejelzés

XPIN előzmények

XPIN Vásárlási útmutató

XPIN-fiat valutaváltó

XPIN spot

XPIN USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

XPIN Network Logó

XPIN Network árfolyam(XPIN)

1 XPIN-USD élő ár:

$0.0059519
$0.0059519$0.0059519
-1.36%1D
USD
XPIN Network (XPIN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:34:15 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0057452
$ 0.0057452$ 0.0057452
24h alacsony
$ 0.0068132
$ 0.0068132$ 0.0068132
24h magas

$ 0.0057452
$ 0.0057452$ 0.0057452

$ 0.0068132
$ 0.0068132$ 0.0068132

$ 0.010038547477428971
$ 0.010038547477428971$ 0.010038547477428971

$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145

-0.58%

-1.35%

-25.96%

-25.96%

XPIN Network (XPIN) valós idejű ár: $ 0.0059529. Az elmúlt 24 órában, a(z)XPIN legalacsonyabb ára $ 0.0057452, legmagasabb ára pedig $ 0.0068132 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XPIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.010038547477428971, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000457316453478145 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XPIN változása a következő volt: -0.58% az elmúlt órában, -1.35% az elmúlt 24 órában, és -25.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

XPIN Network (XPIN) piaci információk

No.300

$ 97.14M
$ 97.14M$ 97.14M

$ 637.83K
$ 637.83K$ 637.83K

$ 595.29M
$ 595.29M$ 595.29M

16.32B
16.32B 16.32B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

16.31%

BSC

A(z) XPIN Network jelenlegi piaci plafonja $ 97.14M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 637.83K. A(z) XPIN keringésben lévő tokenszáma 16.32B, és a teljes tokenszám 100000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 595.29M.

XPIN Network (XPIN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a XPIN Network mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000082062-1.35%
30 nap$ +0.0050792+581.34%
60 nap$ +0.0047885+411.24%
90 nap$ +0.0057529+2,876.45%
XPIN Network árváltozása ma

A mai napon a(z) XPIN ára $ -0.000082062 (-1.35%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

XPIN Network 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.0050792 (+581.34%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

XPIN Network 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) XPIN ára $ +0.0047885 (+411.24%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

XPIN Network 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0057529 (+2,876.45%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) XPIN Network (XPIN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) XPIN Network árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál XPIN Network befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd XPIN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről XPIN Network a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a XPIN Network vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

XPIN Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) XPIN Network (XPIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) XPIN Network (XPIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) XPIN Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) XPIN Network árelőrejelzését most!

XPIN Network (XPIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) XPIN Network (XPIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XPIN token kapcsán!

Hogyan vásárolj XPIN Network (XPIN)

A következőt szeretnél vásárolni: XPIN Network? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz XPIN Network eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

XPIN helyi valutákra

1 XPIN Network(XPIN) - VND
156.6505635
1 XPIN Network(XPIN) - AUD
A$0.009048408
1 XPIN Network(XPIN) - GBP
0.004524204
1 XPIN Network(XPIN) - EUR
0.005119494
1 XPIN Network(XPIN) - USD
$0.0059529
1 XPIN Network(XPIN) - MYR
RM0.024942651
1 XPIN Network(XPIN) - TRY
0.250378974
1 XPIN Network(XPIN) - JPY
¥0.9167466
1 XPIN Network(XPIN) - ARS
ARS$8.614858293
1 XPIN Network(XPIN) - RUB
0.481470552
1 XPIN Network(XPIN) - INR
0.529272339
1 XPIN Network(XPIN) - IDR
Rp99.214960314
1 XPIN Network(XPIN) - PHP
0.349792404
1 XPIN Network(XPIN) - EGP
￡E.0.281512641
1 XPIN Network(XPIN) - BRL
R$0.031967073
1 XPIN Network(XPIN) - CAD
C$0.00833406
1 XPIN Network(XPIN) - BDT
0.725420394
1 XPIN Network(XPIN) - NGN
8.602416732
1 XPIN Network(XPIN) - COP
$23.073202284
1 XPIN Network(XPIN) - ZAR
R.0.103163757
1 XPIN Network(XPIN) - UAH
0.248771691
1 XPIN Network(XPIN) - TZS
T.Sh.14.590438842
1 XPIN Network(XPIN) - VES
Bs1.3155909
1 XPIN Network(XPIN) - CLP
$5.595726
1 XPIN Network(XPIN) - PKR
Rs1.679194032
1 XPIN Network(XPIN) - KZT
3.143012142
1 XPIN Network(XPIN) - THB
฿0.192993018
1 XPIN Network(XPIN) - TWD
NT$0.183289791
1 XPIN Network(XPIN) - AED
د.إ0.021847143
1 XPIN Network(XPIN) - CHF
Fr0.00476232
1 XPIN Network(XPIN) - HKD
HK$0.046254033
1 XPIN Network(XPIN) - AMD
֏2.272043343
1 XPIN Network(XPIN) - MAD
.د.م0.055004796
1 XPIN Network(XPIN) - MXN
$0.110485824
1 XPIN Network(XPIN) - SAR
ريال0.022263846
1 XPIN Network(XPIN) - ETB
Br0.914663085
1 XPIN Network(XPIN) - KES
KSh0.766912107
1 XPIN Network(XPIN) - JOD
د.أ0.0042206061
1 XPIN Network(XPIN) - PLN
0.021966201
1 XPIN Network(XPIN) - RON
лв0.026252289
1 XPIN Network(XPIN) - SEK
kr0.05655255
1 XPIN Network(XPIN) - BGN
лв0.010060401
1 XPIN Network(XPIN) - HUF
Ft2.002317444
1 XPIN Network(XPIN) - CZK
0.125665719
1 XPIN Network(XPIN) - KWD
د.ك0.0018215874
1 XPIN Network(XPIN) - ILS
0.019346925
1 XPIN Network(XPIN) - BOB
Bs0.041015481
1 XPIN Network(XPIN) - AZN
0.01011993
1 XPIN Network(XPIN) - TJS
SM0.054647622
1 XPIN Network(XPIN) - GEL
0.016132359
1 XPIN Network(XPIN) - AOA
Kz5.446367739
1 XPIN Network(XPIN) - BHD
.د.ب0.0022323375
1 XPIN Network(XPIN) - BMD
$0.0059529
1 XPIN Network(XPIN) - DKK
kr0.038515263
1 XPIN Network(XPIN) - HNL
L0.156144567
1 XPIN Network(XPIN) - MUR
0.272285646
1 XPIN Network(XPIN) - NAD
$0.102925641
1 XPIN Network(XPIN) - NOK
kr0.060243348
1 XPIN Network(XPIN) - NZD
$0.010358046
1 XPIN Network(XPIN) - PAB
B/.0.0059529
1 XPIN Network(XPIN) - PGK
K0.02500218
1 XPIN Network(XPIN) - QAR
ر.ق0.021609027
1 XPIN Network(XPIN) - RSD
дин.0.602135835
1 XPIN Network(XPIN) - UZS
soʻm71.721670251
1 XPIN Network(XPIN) - ALL
L0.497007621
1 XPIN Network(XPIN) - ANG
ƒ0.010655691
1 XPIN Network(XPIN) - AWG
ƒ0.010655691
1 XPIN Network(XPIN) - BBD
$0.0119058
1 XPIN Network(XPIN) - BAM
KM0.010000872
1 XPIN Network(XPIN) - BIF
Fr17.4539028
1 XPIN Network(XPIN) - BND
$0.007679241
1 XPIN Network(XPIN) - BSD
$0.0059529
1 XPIN Network(XPIN) - JMD
$0.952761645
1 XPIN Network(XPIN) - KHR
23.8116
1 XPIN Network(XPIN) - KMF
Fr2.5359354
1 XPIN Network(XPIN) - LAK
129.410866977
1 XPIN Network(XPIN) - LKR
රු1.807181382
1 XPIN Network(XPIN) - MDL
L0.100961184
1 XPIN Network(XPIN) - MGA
Ar26.69458947
1 XPIN Network(XPIN) - MOP
P0.047504142
1 XPIN Network(XPIN) - MVR
0.09107937
1 XPIN Network(XPIN) - MWK
MK10.29911229
1 XPIN Network(XPIN) - MZN
MT0.38039031
1 XPIN Network(XPIN) - NPR
रु0.841978176
1 XPIN Network(XPIN) - PYG
41.9203218
1 XPIN Network(XPIN) - RWF
Fr8.6257521
1 XPIN Network(XPIN) - SBD
$0.048992367
1 XPIN Network(XPIN) - SCR
0.085959876
1 XPIN Network(XPIN) - SRD
$0.22918665
1 XPIN Network(XPIN) - SVC
$0.051909288
1 XPIN Network(XPIN) - SZL
L0.102866112
1 XPIN Network(XPIN) - TMT
m0.02083515
1 XPIN Network(XPIN) - TND
د.ت0.017501526
1 XPIN Network(XPIN) - TTD
$0.040182075
1 XPIN Network(XPIN) - UGX
Sh20.6684688
1 XPIN Network(XPIN) - XAF
Fr3.3872001
1 XPIN Network(XPIN) - XCD
$0.01607283
1 XPIN Network(XPIN) - XOF
Fr3.3872001
1 XPIN Network(XPIN) - XPF
Fr0.6131487
1 XPIN Network(XPIN) - BWP
P0.079709331
1 XPIN Network(XPIN) - BZD
$0.0119058
1 XPIN Network(XPIN) - CVE
$0.567132783
1 XPIN Network(XPIN) - DJF
Fr1.0536633
1 XPIN Network(XPIN) - DOP
$0.381402303
1 XPIN Network(XPIN) - DZD
د.ج0.771198195
1 XPIN Network(XPIN) - FJD
$0.013632141
1 XPIN Network(XPIN) - GNF
Fr51.7604655
1 XPIN Network(XPIN) - GTQ
Q0.045480156
1 XPIN Network(XPIN) - GYD
$1.241953527
1 XPIN Network(XPIN) - ISK
kr0.7441125

XPIN Network Forrás

A(z) XPIN Network alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos XPIN Network Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések XPIN Network

Mennyit ér ma a(z) XPIN Network (XPIN)?
A(z) élő XPIN ár a(z) USD esetében 0.0059529 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XPIN ára a(z) USD esetében?
A(z) XPIN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0059529. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) XPIN Network piaci plafonja?
A(z) XPIN piaci plafonja $ 97.14M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XPIN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XPIN keringésben lévő tokenszáma 16.32B USD.
Mi volt a(z) XPIN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XPIN mindenkori legmagasabb ára 0.010038547477428971 USD.
Mi volt a(z) XPIN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XPIN mindenkori legalacsonyabb ára 0.000457316453478145 USD.
Mekkora a(z) XPIN kereskedési volumene?
A(z) XPIN élő 24 órás kereskedési volumene $ 637.83K USD.
A(z) XPIN ára emelkedni fog idén?
A(z) XPIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XPIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:34:15 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

XPIN-USD kalkulátor

Összeg

XPIN
XPIN
USD
USD

1 XPIN = 0.0059529 USD

XPIN kereskedés

XPIN/USDT
$0.0059519
$0.0059519$0.0059519
-1.71%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

$109,714.57
$3,851.69
$0.02548
$1.1996
$186.78
