XOCIETY Logó

XOCIETY árfolyam(XO)

1 XO-USD élő ár:

$0.003087
$0.003087$0.003087
+0.52%1D
USD
XOCIETY (XO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:28:26 (UTC+8)

XOCIETY (XO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992
24h alacsony
$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217
24h magas

$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992

$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217

--
----

--
----

+0.29%

+0.52%

+6.22%

+6.22%

XOCIETY (XO) valós idejű ár: $ 0.003087. Az elmúlt 24 órában, a(z)XO legalacsonyabb ára $ 0.002992, legmagasabb ára pedig $ 0.003217 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XO valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XO változása a következő volt: +0.29% az elmúlt órában, +0.52% az elmúlt 24 órában, és +6.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

XOCIETY (XO) piaci információk

--
----

$ 85.19K
$ 85.19K$ 85.19K

$ 15.44M
$ 15.44M$ 15.44M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SUI

A(z) XOCIETY jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 85.19K. A(z) XO keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 5000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.44M.

XOCIETY (XO) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a XOCIETY mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00001597+0.52%
30 nap$ -0.003083-49.97%
60 nap$ -0.003553-53.51%
90 nap$ -0.004573-59.70%
XOCIETY árváltozása ma

A mai napon a(z) XO ára $ +0.00001597 (+0.52%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

XOCIETY 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.003083 (-49.97%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

XOCIETY 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) XO ára $ -0.003553 (-53.51%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

XOCIETY 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.004573 (-59.70%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) XOCIETY (XO) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) XOCIETY árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) XOCIETY (XO)

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

XOCIETY elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál XOCIETY befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd XO a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről XOCIETY a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a XOCIETY vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

XOCIETY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) XOCIETY (XO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) XOCIETY (XO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) XOCIETY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) XOCIETY árelőrejelzését most!

XOCIETY (XO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) XOCIETY (XO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XO token kapcsán!

Hogyan vásárolj XOCIETY (XO)

A következőt szeretnél vásárolni: XOCIETY? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz XOCIETY eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

XO helyi valutákra

XOCIETY Forrás

A(z) XOCIETY alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos XOCIETY Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések XOCIETY

Mennyit ér ma a(z) XOCIETY (XO)?
A(z) élő XO ár a(z) USD esetében 0.003087 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XO ára a(z) USD esetében?
A(z) XO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.003087. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) XOCIETY piaci plafonja?
A(z) XO piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XO keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) XO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XO mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) XO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XO mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) XO kereskedési volumene?
A(z) XO élő 24 órás kereskedési volumene $ 85.19K USD.
A(z) XO ára emelkedni fog idén?
A(z) XO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:28:26 (UTC+8)

