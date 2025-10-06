TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő XL1 ár ma 0.0008511 USD. Kövesd nyomon a(z) XL1 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XL1 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

XL1 árfolyam(XL1)

1 XL1-USD élő ár:

$0.0008511
$0.0008511
-0.08%1D
USD
XL1 (XL1) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:33:54 (UTC+8)

XL1 (XL1) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0007774
$ 0.0007774
24h alacsony
$ 0.0008601
$ 0.0008601
24h magas

$ 0.0007774
$ 0.0007774$ 0.0007774

$ 0.0008601
$ 0.0008601$ 0.0008601

$ 0.003549262214266047
$ 0.003549262214266047

$ 0.000752957257810761
$ 0.000752957257810761

0.00%

-0.08%

-8.72%

-8.72%

XL1 (XL1) valós idejű ár: $ 0.0008511. Az elmúlt 24 órában, a(z)XL1 legalacsonyabb ára $ 0.0007774, legmagasabb ára pedig $ 0.0008601 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XL1 valaha volt legmagasabb ára $ 0.003549262214266047, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000752957257810761 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XL1 változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -0.08% az elmúlt 24 órában, és -8.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

XL1 (XL1) piaci információk

No.1447

$ 4.88M
$ 4.88M

$ 11.50K
$ 11.50K

$ 32.34M
$ 32.34M

5.74B
5.74B

--
----

38,000,000,000
38,000,000,000

ETH

A(z) XL1 jelenlegi piaci plafonja $ 4.88M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 11.50K. A(z) XL1 keringésben lévő tokenszáma 5.74B, és a teljes tokenszám 38000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 32.34M.

XL1 (XL1) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a XL1 mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000000681-0.08%
30 nap$ -0.0001881-18.11%
60 nap$ +0.0003511+70.22%
90 nap$ +0.0003511+70.22%
XL1 árváltozása ma

A mai napon a(z) XL1 ára $ -0.000000681 (-0.08%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

XL1 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0001881 (-18.11%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

XL1 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) XL1 ára $ +0.0003511 (+70.22%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

XL1 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0003511 (+70.22%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) XL1 (XL1) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) XL1 árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) XL1 (XL1)

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

XL1 elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál XL1 befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd XL1 a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről XL1 a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a XL1 vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

XL1 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) XL1 (XL1) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) XL1 (XL1) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) XL1 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) XL1 árelőrejelzését most!

XL1 (XL1) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) XL1 (XL1) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XL1 token kapcsán!

Hogyan vásárolj XL1 (XL1)

A következőt szeretnél vásárolni: XL1? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz XL1 eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

XL1 Forrás

A(z) XL1 alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos XL1 Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések XL1

Mennyit ér ma a(z) XL1 (XL1)?
A(z) élő XL1 ár a(z) USD esetében 0.0008511 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XL1 ára a(z) USD esetében?
A(z) XL1 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0008511. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) XL1 piaci plafonja?
A(z) XL1 piaci plafonja $ 4.88M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XL1 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XL1 keringésben lévő tokenszáma 5.74B USD.
Mi volt a(z) XL1 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XL1 mindenkori legmagasabb ára 0.003549262214266047 USD.
Mi volt a(z) XL1 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XL1 mindenkori legalacsonyabb ára 0.000752957257810761 USD.
Mekkora a(z) XL1 kereskedési volumene?
A(z) XL1 élő 24 órás kereskedési volumene $ 11.50K USD.
A(z) XL1 ára emelkedni fog idén?
A(z) XL1 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XL1 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:33:54 (UTC+8)

XL1 (XL1) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

October 6, 2025

October 5, 2025

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

