XFI (XFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) XFI (XFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

XFI (XFI) tokennel kapcsolatos információk CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine. Hivatalos webhely: https://crossfi.org/ Fehér könyv: https://docs.crossfi.org Block Explorer: https://xfiscan.com/ Vásárolj most XFI tokent!

XFI (XFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) XFI (XFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Teljes tokenszám: $ 68.32M $ 68.32M $ 68.32M Keringésben lévő tokenszám: $ 61.66M $ 61.66M $ 61.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 23.61M $ 23.61M $ 23.61M Minden idők csúcspontja: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Minden idők mélypontja: $ 0.04913217188278703 $ 0.04913217188278703 $ 0.04913217188278703 Jelenlegi ár: $ 0.0624 $ 0.0624 $ 0.0624 További tudnivalók a(z) XFI (XFI) áráról

XFI (XFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) XFI (XFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XFI token élő árfolyamát!

A(z) XFI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) XFI (XFI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) XFI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz XFI tokent a MEXC-n!

XFI (XFI) árelőzményei A felhasználók a(z) XFI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) XFI árelőzményeivel!

XFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XFI kapcsán? XFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

