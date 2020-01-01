Electra Protocol (XEP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Electra Protocol (XEP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Electra Protocol (XEP) tokennel kapcsolatos információk XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future Hivatalos webhely: https://electraprotocol.com Fehér könyv: https://www.electraprotocol.com/whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3 Vásárolj most XEP tokent!

Electra Protocol (XEP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Electra Protocol (XEP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.31M $ 3.31M $ 3.31M Teljes tokenszám: $ 18.26B $ 18.26B $ 18.26B Keringésben lévő tokenszám: $ 18.26B $ 18.26B $ 18.26B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.43M $ 5.43M $ 5.43M Minden idők csúcspontja: $ 0.0048 $ 0.0048 $ 0.0048 Minden idők mélypontja: $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 Jelenlegi ár: $ 0.000181 $ 0.000181 $ 0.000181 További tudnivalók a(z) Electra Protocol (XEP) áráról

Electra Protocol (XEP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Electra Protocol (XEP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XEP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XEP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XEP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XEP token élő árfolyamát!

A(z) XEP vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Electra Protocol (XEP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) XEP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz XEP tokent a MEXC-n!

Electra Protocol (XEP) árelőzményei A felhasználók a(z) XEP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) XEP árelőzményeivel!

XEP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XEP kapcsán? XEP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XEP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

