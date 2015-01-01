XEM (XEM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) XEM (XEM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

XEM (XEM) tokennel kapcsolatos információk NEM is a blockchain platform that was launched in March of 2015. At the time it was one of the pioneers of the industry and sought to improve on the imperfections found on other chains at the time. It was one of the first non-turing complete chains to feature user-defined tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and a P2P reputation system based on EigenTrust++. Its most notable contribution to the space is the proof-of-importance consensus mechanism, which sought to reward on-chain activity and deter the concentration of wealth commonly associated with proof-of-stake. Its client, NIS, is written in Java. Hivatalos webhely: http://nem.io Fehér könyv: https://docs.nem.io Vásárolj most XEM tokent!

XEM (XEM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) XEM (XEM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: -- -- -- Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): -- -- -- Minden idők csúcspontja: -- -- -- Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: -- -- -- További tudnivalók a(z) XEM (XEM) áráról

XEM (XEM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) XEM (XEM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XEM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XEM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XEM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XEM token élő árfolyamát!

