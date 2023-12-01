XDB CHAIN (XDB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) XDB CHAIN (XDB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

XDB CHAIN (XDB) tokennel kapcsolatos információk XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands Hivatalos webhely: http://www.xdbchain.com Fehér könyv: https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2023/12/xdb_chain_whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.xdbchain.com Vásárolj most XDB tokent!

XDB CHAIN (XDB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) XDB CHAIN (XDB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.86M $ 10.86M $ 10.86M Teljes tokenszám: $ 18.97B $ 18.97B $ 18.97B Keringésben lévő tokenszám: $ 17.20B $ 17.20B $ 17.20B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.98M $ 11.98M $ 11.98M Minden idők csúcspontja: $ 0.002445 $ 0.002445 $ 0.002445 Minden idők mélypontja: $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 Jelenlegi ár: $ 0.0006314 $ 0.0006314 $ 0.0006314 További tudnivalók a(z) XDB CHAIN (XDB) áráról

XDB CHAIN (XDB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) XDB CHAIN (XDB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XDB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XDB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XDB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XDB token élő árfolyamát!

XDB CHAIN (XDB) árelőzményei A felhasználók a(z) XDB árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) XDB árelőzményeivel!

XDB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XDB kapcsán? XDB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XDB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

