Blue Chip Blitz
A(z) élő Xeleb Protocol ár ma 0.02271 USD. Kövesd nyomon a(z) XCX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XCX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: XCX

XCX árinformációk

Mi a(z) XCX

XCX fehér könyv

XCX hivatalos webhely

XCX tokenomikai adatai

XCX árelőrejelzés

XCX előzmények

XCX Vásárlási útmutató

XCX-fiat valutaváltó

XCX spot

XCX USDT-M futuresügyletek

Xeleb Protocol Logó

Xeleb Protocol árfolyam(XCX)

1 XCX-USD élő ár:

$0.02271
$0.02271
-1.13%1D
USD
Xeleb Protocol (XCX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:33:31 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.02182
$ 0.02182
24h alacsony
$ 0.02409
$ 0.02409
24h magas

$ 0.02182
$ 0.02182

$ 0.02409
$ 0.02409

$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065

$ 0.022708223923475858
$ 0.022708223923475858

-0.05%

-1.13%

-39.57%

-39.57%

Xeleb Protocol (XCX) valós idejű ár: $ 0.02271. Az elmúlt 24 órában, a(z)XCX legalacsonyabb ára $ 0.02182, legmagasabb ára pedig $ 0.02409 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XCX valaha volt legmagasabb ára $ 0.09145411179261065, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.022708223923475858 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XCX változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, -1.13% az elmúlt 24 órában, és -39.57% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Xeleb Protocol (XCX) piaci információk

No.1730

$ 2.46M
$ 2.46M

$ 244.17K
$ 244.17K

$ 22.71M
$ 22.71M

108.30M
108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000

999,899,364.359775
999,899,364.359775

10.83%

BSC

A(z) Xeleb Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 2.46M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 244.17K. A(z) XCX keringésben lévő tokenszáma 108.30M, és a teljes tokenszám 999899364.359775. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 22.71M.

Xeleb Protocol (XCX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Xeleb Protocol mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0002596-1.13%
30 nap$ -0.04602-66.96%
60 nap$ -0.01467-39.25%
90 nap$ +0.00271+13.55%
Xeleb Protocol árváltozása ma

A mai napon a(z) XCX ára $ -0.0002596 (-1.13%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Xeleb Protocol 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.04602 (-66.96%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Xeleb Protocol 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) XCX ára $ -0.01467 (-39.25%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Xeleb Protocol 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.00271 (+13.55%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Xeleb Protocol (XCX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Xeleb Protocol árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Xeleb Protocol elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Xeleb Protocol befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd XCX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Xeleb Protocol a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Xeleb Protocol vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Xeleb Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Xeleb Protocol (XCX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Xeleb Protocol (XCX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Xeleb Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Xeleb Protocol árelőrejelzését most!

Xeleb Protocol (XCX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Xeleb Protocol (XCX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XCX token kapcsán!

Hogyan vásárolj Xeleb Protocol (XCX)

A következőt szeretnél vásárolni: Xeleb Protocol? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Xeleb Protocol eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

XCX helyi valutákra

1 Xeleb Protocol(XCX) - VND
597.61365
1 Xeleb Protocol(XCX) - AUD
A$0.0345192
1 Xeleb Protocol(XCX) - GBP
0.0172596
1 Xeleb Protocol(XCX) - EUR
0.0195306
1 Xeleb Protocol(XCX) - USD
$0.02271
1 Xeleb Protocol(XCX) - MYR
RM0.0951549
1 Xeleb Protocol(XCX) - TRY
0.9551826
1 Xeleb Protocol(XCX) - JPY
¥3.49734
1 Xeleb Protocol(XCX) - ARS
ARS$32.8652307
1 Xeleb Protocol(XCX) - RUB
1.8367848
1 Xeleb Protocol(XCX) - INR
2.0191461
1 Xeleb Protocol(XCX) - IDR
Rp378.4998486
1 Xeleb Protocol(XCX) - PHP
1.3344396
1 Xeleb Protocol(XCX) - EGP
￡E.1.0739559
1 Xeleb Protocol(XCX) - BRL
R$0.1219527
1 Xeleb Protocol(XCX) - CAD
C$0.031794
1 Xeleb Protocol(XCX) - BDT
2.7674406
1 Xeleb Protocol(XCX) - NGN
32.8177668
1 Xeleb Protocol(XCX) - COP
$88.0230516
1 Xeleb Protocol(XCX) - ZAR
R.0.3935643
1 Xeleb Protocol(XCX) - UAH
0.9490509
1 Xeleb Protocol(XCX) - TZS
T.Sh.55.6617558
1 Xeleb Protocol(XCX) - VES
Bs5.01891
1 Xeleb Protocol(XCX) - CLP
$21.3474
1 Xeleb Protocol(XCX) - PKR
Rs6.4060368
1 Xeleb Protocol(XCX) - KZT
11.9904258
1 Xeleb Protocol(XCX) - THB
฿0.7362582
1 Xeleb Protocol(XCX) - TWD
NT$0.6992409
1 Xeleb Protocol(XCX) - AED
د.إ0.0833457
1 Xeleb Protocol(XCX) - CHF
Fr0.018168
1 Xeleb Protocol(XCX) - HKD
HK$0.1764567
1 Xeleb Protocol(XCX) - AMD
֏8.6677257
1 Xeleb Protocol(XCX) - MAD
.د.م0.2098404
1 Xeleb Protocol(XCX) - MXN
$0.4214976
1 Xeleb Protocol(XCX) - SAR
ريال0.0849354
1 Xeleb Protocol(XCX) - ETB
Br3.4893915
1 Xeleb Protocol(XCX) - KES
KSh2.9257293
1 Xeleb Protocol(XCX) - JOD
د.أ0.01610139
1 Xeleb Protocol(XCX) - PLN
0.0837999
1 Xeleb Protocol(XCX) - RON
лв0.1001511
1 Xeleb Protocol(XCX) - SEK
kr0.215745
1 Xeleb Protocol(XCX) - BGN
лв0.0383799
1 Xeleb Protocol(XCX) - HUF
Ft7.6387356
1 Xeleb Protocol(XCX) - CZK
0.4794081
1 Xeleb Protocol(XCX) - KWD
د.ك0.00694926
1 Xeleb Protocol(XCX) - ILS
0.0738075
1 Xeleb Protocol(XCX) - BOB
Bs0.1564719
1 Xeleb Protocol(XCX) - AZN
0.038607
1 Xeleb Protocol(XCX) - TJS
SM0.2084778
1 Xeleb Protocol(XCX) - GEL
0.0615441
1 Xeleb Protocol(XCX) - AOA
Kz20.7776061
1 Xeleb Protocol(XCX) - BHD
.د.ب0.00851625
1 Xeleb Protocol(XCX) - BMD
$0.02271
1 Xeleb Protocol(XCX) - DKK
kr0.1469337
1 Xeleb Protocol(XCX) - HNL
L0.5956833
1 Xeleb Protocol(XCX) - MUR
1.0387554
1 Xeleb Protocol(XCX) - NAD
$0.3926559
1 Xeleb Protocol(XCX) - NOK
kr0.2298252
1 Xeleb Protocol(XCX) - NZD
$0.0395154
1 Xeleb Protocol(XCX) - PAB
B/.0.02271
1 Xeleb Protocol(XCX) - PGK
K0.095382
1 Xeleb Protocol(XCX) - QAR
ر.ق0.0824373
1 Xeleb Protocol(XCX) - RSD
дин.2.2971165
1 Xeleb Protocol(XCX) - UZS
soʻm273.6143949
1 Xeleb Protocol(XCX) - ALL
L1.8960579
1 Xeleb Protocol(XCX) - ANG
ƒ0.0406509
1 Xeleb Protocol(XCX) - AWG
ƒ0.0406509
1 Xeleb Protocol(XCX) - BBD
$0.04542
1 Xeleb Protocol(XCX) - BAM
KM0.0381528
1 Xeleb Protocol(XCX) - BIF
Fr66.58572
1 Xeleb Protocol(XCX) - BND
$0.0292959
1 Xeleb Protocol(XCX) - BSD
$0.02271
1 Xeleb Protocol(XCX) - JMD
$3.6347355
1 Xeleb Protocol(XCX) - KHR
90.84
1 Xeleb Protocol(XCX) - KMF
Fr9.67446
1 Xeleb Protocol(XCX) - LAK
493.6956423
1 Xeleb Protocol(XCX) - LKR
රු6.8943018
1 Xeleb Protocol(XCX) - MDL
L0.3851616
1 Xeleb Protocol(XCX) - MGA
Ar101.838453
1 Xeleb Protocol(XCX) - MOP
P0.1812258
1 Xeleb Protocol(XCX) - MVR
0.347463
1 Xeleb Protocol(XCX) - MWK
MK39.290571
1 Xeleb Protocol(XCX) - MZN
MT1.451169
1 Xeleb Protocol(XCX) - NPR
रु3.2121024
1 Xeleb Protocol(XCX) - PYG
159.92382
1 Xeleb Protocol(XCX) - RWF
Fr32.90679
1 Xeleb Protocol(XCX) - SBD
$0.1869033
1 Xeleb Protocol(XCX) - SCR
0.3279324
1 Xeleb Protocol(XCX) - SRD
$0.874335
1 Xeleb Protocol(XCX) - SVC
$0.1980312
1 Xeleb Protocol(XCX) - SZL
L0.3924288
1 Xeleb Protocol(XCX) - TMT
m0.079485
1 Xeleb Protocol(XCX) - TND
د.ت0.0667674
1 Xeleb Protocol(XCX) - TTD
$0.1532925
1 Xeleb Protocol(XCX) - UGX
Sh78.84912
1 Xeleb Protocol(XCX) - XAF
Fr12.92199
1 Xeleb Protocol(XCX) - XCD
$0.061317
1 Xeleb Protocol(XCX) - XOF
Fr12.92199
1 Xeleb Protocol(XCX) - XPF
Fr2.33913
1 Xeleb Protocol(XCX) - BWP
P0.3040869
1 Xeleb Protocol(XCX) - BZD
$0.04542
1 Xeleb Protocol(XCX) - CVE
$2.1635817
1 Xeleb Protocol(XCX) - DJF
Fr4.01967
1 Xeleb Protocol(XCX) - DOP
$1.4550297
1 Xeleb Protocol(XCX) - DZD
د.ج2.9420805
1 Xeleb Protocol(XCX) - FJD
$0.0520059
1 Xeleb Protocol(XCX) - GNF
Fr197.46345
1 Xeleb Protocol(XCX) - GTQ
Q0.1735044
1 Xeleb Protocol(XCX) - GYD
$4.7379873
1 Xeleb Protocol(XCX) - ISK
kr2.83875

Xeleb Protocol Forrás

A(z) Xeleb Protocol alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Xeleb Protocol Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Xeleb Protocol

Mennyit ér ma a(z) Xeleb Protocol (XCX)?
A(z) élő XCX ár a(z) USD esetében 0.02271 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XCX ára a(z) USD esetében?
A(z) XCX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02271. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Xeleb Protocol piaci plafonja?
A(z) XCX piaci plafonja $ 2.46M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XCX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XCX keringésben lévő tokenszáma 108.30M USD.
Mi volt a(z) XCX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XCX mindenkori legmagasabb ára 0.09145411179261065 USD.
Mi volt a(z) XCX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XCX mindenkori legalacsonyabb ára 0.022708223923475858 USD.
Mekkora a(z) XCX kereskedési volumene?
A(z) XCX élő 24 órás kereskedési volumene $ 244.17K USD.
A(z) XCX ára emelkedni fog idén?
A(z) XCX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XCX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:33:31 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

XCX-USD kalkulátor

Összeg

XCX
XCX
USD
USD

1 XCX = 0.02271 USD

XCX kereskedés

XCX/USDT
$0.02271
$0.02271
-1.13%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

$109,706.59

$3,850.72

$0.02548

$1.2019

$186.69

