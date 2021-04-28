Chia Network (XCH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Chia Network (XCH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Chia Network (XCH) tokennel kapcsolatos információk Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain. Hivatalos webhely: https://www.chia.net/ Fehér könyv: https://docs.chia.net/green-paper-abstract/ Block Explorer: https://www.spacescan.io/ Vásárolj most XCH tokent!

Chia Network (XCH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Chia Network (XCH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 141.29M $ 141.29M $ 141.29M Teljes tokenszám: $ 33.19M $ 33.19M $ 33.19M Keringésben lévő tokenszám: $ 14.41M $ 14.41M $ 14.41M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 325.41M $ 325.41M $ 325.41M Minden idők csúcspontja: $ 2,751 $ 2,751 $ 2,751 Minden idők mélypontja: $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 Jelenlegi ár: $ 9.804 $ 9.804 $ 9.804 További tudnivalók a(z) Chia Network (XCH) áráról

Chia Network (XCH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Chia Network (XCH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XCH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XCH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XCH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XCH token élő árfolyamát!

Chia Network (XCH) árelőzményei A felhasználók a(z) XCH árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) XCH árelőzményeivel!

