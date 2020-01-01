XCAD Network (XCAD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) XCAD Network (XCAD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

XCAD Network (XCAD) tokennel kapcsolatos információk XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators. Hivatalos webhely: https://xcadnetwork.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AHcxvCP5se2DiqfcXwBz8i7WygwWJdd8f9S9t6nd4YsQ Vásárolj most XCAD tokent!

XCAD Network (XCAD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) XCAD Network (XCAD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Teljes tokenszám: $ 198.81M $ 198.81M $ 198.81M Keringésben lévő tokenszám: $ 47.73M $ 47.73M $ 47.73M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M Minden idők csúcspontja: $ 9.10628 $ 9.10628 $ 9.10628 Minden idők mélypontja: $ 0.027238932577182195 $ 0.027238932577182195 $ 0.027238932577182195 Jelenlegi ár: $ 0.03068 $ 0.03068 $ 0.03068 További tudnivalók a(z) XCAD Network (XCAD) áráról

XCAD Network (XCAD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) XCAD Network (XCAD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XCAD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XCAD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XCAD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XCAD token élő árfolyamát!

A(z) XCAD vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) XCAD Network (XCAD) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) XCAD megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz XCAD tokent a MEXC-n!

XCAD Network (XCAD) árelőzményei A felhasználók a(z) XCAD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) XCAD árelőzményeivel!

XCAD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XCAD kapcsán? XCAD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XCAD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

