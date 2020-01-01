Tether Gold (XAUT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tether Gold (XAUT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tether Gold (XAUT) tokennel kapcsolatos információk XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility. Hivatalos webhely: https://gold.tether.to/ Fehér könyv: https://gold.tether.to/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38 Vásárolj most XAUT tokent!

Tether Gold (XAUT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tether Gold (XAUT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 884.96M $ 884.96M $ 884.96M Teljes tokenszám: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K Keringésben lévő tokenszám: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 884.96M $ 884.96M $ 884.96M Minden idők csúcspontja: $ 3,610.42 $ 3,610.42 $ 3,610.42 Minden idők mélypontja: $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 Jelenlegi ár: $ 3,589.74 $ 3,589.74 $ 3,589.74 További tudnivalók a(z) Tether Gold (XAUT) áráról

Tether Gold (XAUT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tether Gold (XAUT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XAUT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XAUT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XAUT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XAUT token élő árfolyamát!

A(z) XAUT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Tether Gold (XAUT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) XAUT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz XAUT tokent a MEXC-n!

Tether Gold (XAUT) árelőzményei A felhasználók a(z) XAUT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) XAUT árelőzményeivel!

XAUT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XAUT kapcsán? XAUT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XAUT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

