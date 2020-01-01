WeSendit (WSI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WeSendit (WSI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

WeSendit (WSI) tokennel kapcsolatos információk WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn't just a cryptocurrency; it's a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem. Hivatalos webhely: https://wesendit.io Fehér könyv: https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48

WeSendit (WSI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WeSendit (WSI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 801.13K Teljes tokenszám: $ 1.24B Keringésben lévő tokenszám: $ 805.16M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.24M Minden idők csúcspontja: $ 0.06667 Minden idők mélypontja: $ 0.000950090757910965 Jelenlegi ár: $ 0.000995

WeSendit (WSI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) WeSendit (WSI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WSI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WSI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WSI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WSI token élő árfolyamát!

