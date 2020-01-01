NFT Worlds (WRLD) tokenomikai adatai
NFT Worlds (WRLD) tokennel kapcsolatos információk
NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.
NFT Worlds (WRLD) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NFT Worlds (WRLD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
NFT Worlds (WRLD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) NFT Worlds (WRLD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó WRLD tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező WRLD token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) WRLD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WRLD token élő árfolyamát!
A(z) WRLD vásárlásának módja
Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) NFT Worlds (WRLD) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) WRLD megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.
NFT Worlds (WRLD) árelőzményei
A felhasználók a(z) WRLD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
WRLD árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WRLD kapcsán? WRLD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.
NFT Worlds vásárlása (WRLD)
Összeg
1 WRLD = 0.008688 USD