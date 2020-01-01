NFT Worlds (WRLD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NFT Worlds (WRLD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NFT Worlds (WRLD) tokennel kapcsolatos információk NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more. Hivatalos webhely: https://www.nftworlds.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 Vásárolj most WRLD tokent!

NFT Worlds (WRLD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NFT Worlds (WRLD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.19M $ 6.19M $ 6.19M Teljes tokenszám: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 712.09M $ 712.09M $ 712.09M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 43.44M $ 43.44M $ 43.44M Minden idők csúcspontja: $ 0.6322 $ 0.6322 $ 0.6322 Minden idők mélypontja: $ 0.003959094157738242 $ 0.003959094157738242 $ 0.003959094157738242 Jelenlegi ár: $ 0.008688 $ 0.008688 $ 0.008688 További tudnivalók a(z) NFT Worlds (WRLD) áráról

NFT Worlds (WRLD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NFT Worlds (WRLD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WRLD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WRLD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WRLD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WRLD token élő árfolyamát!

A(z) WRLD vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) NFT Worlds (WRLD) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) WRLD megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz WRLD tokent a MEXC-n!

NFT Worlds (WRLD) árelőzményei A felhasználók a(z) WRLD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) WRLD árelőzményeivel!

WRLD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WRLD kapcsán? WRLD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WRLD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

