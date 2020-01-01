NFT Worlds (WRLD) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NFT Worlds (WRLD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
NFT Worlds (WRLD) tokennel kapcsolatos információk

NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

Hivatalos webhely:
https://www.nftworlds.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9

NFT Worlds (WRLD) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NFT Worlds (WRLD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

NFT Worlds (WRLD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) NFT Worlds (WRLD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó WRLD tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező WRLD token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) WRLD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WRLD token élő árfolyamát!

A(z) WRLD vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) NFT Worlds (WRLD) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) WRLD megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

NFT Worlds (WRLD) árelőzményei

A felhasználók a(z) WRLD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

WRLD árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WRLD kapcsán? WRLD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

