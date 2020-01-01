NFT Workx (WRKX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NFT Workx (WRKX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NFT Workx (WRKX) tokennel kapcsolatos információk The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty Hivatalos webhely: https://www.web3workx.com Fehér könyv: https://whitepaper.web3workx.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6ad0b271f4b3d7651ae9947a18bae29ca20d83eb Vásárolj most WRKX tokent!

NFT Workx (WRKX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NFT Workx (WRKX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.48M $ 4.48M $ 4.48M Minden idők csúcspontja: $ 0.032839 $ 0.032839 $ 0.032839 Minden idők mélypontja: $ 0.002014299939140483 $ 0.002014299939140483 $ 0.002014299939140483 Jelenlegi ár: $ 0.004482 $ 0.004482 $ 0.004482 További tudnivalók a(z) NFT Workx (WRKX) áráról

NFT Workx (WRKX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NFT Workx (WRKX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WRKX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WRKX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WRKX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WRKX token élő árfolyamát!

A(z) WRKX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) NFT Workx (WRKX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) WRKX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz WRKX tokent a MEXC-n!

NFT Workx (WRKX) árelőzményei A felhasználók a(z) WRKX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) WRKX árelőzményeivel!

WRKX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WRKX kapcsán? WRKX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WRKX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

