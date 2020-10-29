Wootrade Network (WOO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Wootrade Network (WOO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Wootrade Network (WOO) tokennel kapcsolatos információk Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade. Hivatalos webhely: https://woo.org Fehér könyv: https://learn.woo.org Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b Vásárolj most WOO tokent!

Wootrade Network (WOO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Wootrade Network (WOO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 123.72M $ 123.72M $ 123.72M Teljes tokenszám: $ 2.21B $ 2.21B $ 2.21B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 143.20M $ 143.20M $ 143.20M Minden idők csúcspontja: $ 1.79349 $ 1.79349 $ 1.79349 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.06494 $ 0.06494 $ 0.06494 További tudnivalók a(z) Wootrade Network (WOO) áráról

Wootrade Network (WOO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Wootrade Network (WOO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WOO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WOO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WOO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WOO token élő árfolyamát!

Wootrade Network (WOO) árelőzményei A felhasználók a(z) WOO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) WOO árelőzményeivel!

WOO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WOO kapcsán? WOO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WOO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

