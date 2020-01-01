World of Dypians (WOD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) World of Dypians (WOD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

World of Dypians (WOD) tokennel kapcsolatos információk World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience. Hivatalos webhely: https://www.worldofdypians.com/ Fehér könyv: https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8 Vásárolj most WOD tokent!

World of Dypians (WOD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) World of Dypians (WOD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.01M $ 18.01M $ 18.01M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 276.33M $ 276.33M $ 276.33M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 65.17M $ 65.17M $ 65.17M Minden idők csúcspontja: $ 0.3123 $ 0.3123 $ 0.3123 Minden idők mélypontja: $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 Jelenlegi ár: $ 0.06517 $ 0.06517 $ 0.06517 További tudnivalók a(z) World of Dypians (WOD) áráról

World of Dypians (WOD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) World of Dypians (WOD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WOD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WOD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WOD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WOD token élő árfolyamát!

World of Dypians (WOD) árelőzményei A felhasználók a(z) WOD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) WOD árelőzményeivel!

WOD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WOD kapcsán? WOD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WOD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

