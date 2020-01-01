The Winkyverse (WNK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The Winkyverse (WNK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The Winkyverse (WNK) tokennel kapcsolatos információk The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction. Hivatalos webhely: https://www.winkyverse.io/ Fehér könyv: https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome Block Explorer: https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59 Vásárolj most WNK tokent!

The Winkyverse (WNK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The Winkyverse (WNK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 502.29K $ 502.29K $ 502.29K Teljes tokenszám: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Keringésben lévő tokenszám: $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 594.04K $ 594.04K $ 594.04K Minden idők csúcspontja: $ 0.0249 $ 0.0249 $ 0.0249 Minden idők mélypontja: $ 0.000092761065360705 $ 0.000092761065360705 $ 0.000092761065360705 Jelenlegi ár: $ 0.00009139 $ 0.00009139 $ 0.00009139 További tudnivalók a(z) The Winkyverse (WNK) áráról

The Winkyverse (WNK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The Winkyverse (WNK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WNK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WNK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WNK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WNK token élő árfolyamát!

A(z) WNK vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) The Winkyverse (WNK) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) WNK megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz WNK tokent a MEXC-n!

The Winkyverse (WNK) árelőzményei A felhasználók a(z) WNK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) WNK árelőzményeivel!

WNK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WNK kapcsán? WNK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WNK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!