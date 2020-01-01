Nine Chronicles (WNCG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nine Chronicles (WNCG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nine Chronicles (WNCG) tokennel kapcsolatos információk Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG). Hivatalos webhely: https://nine-chronicles.com/ Fehér könyv: https://gold.nine-chronicles.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817 Vásárolj most WNCG tokent!

Nine Chronicles (WNCG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nine Chronicles (WNCG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M Teljes tokenszám: $ 723.79M $ 723.79M $ 723.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 538.77M $ 538.77M $ 538.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.05M $ 15.05M $ 15.05M Minden idők csúcspontja: $ 4.4157 $ 4.4157 $ 4.4157 Minden idők mélypontja: $ 0.014851304471806872 $ 0.014851304471806872 $ 0.014851304471806872 Jelenlegi ár: $ 0.01505 $ 0.01505 $ 0.01505 További tudnivalók a(z) Nine Chronicles (WNCG) áráról

Nine Chronicles (WNCG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nine Chronicles (WNCG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WNCG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WNCG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WNCG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WNCG token élő árfolyamát!

A(z) WNCG vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Nine Chronicles (WNCG) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) WNCG megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz WNCG tokent a MEXC-n!

Nine Chronicles (WNCG) árelőzményei A felhasználók a(z) WNCG árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) WNCG árelőzményeivel!

WNCG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WNCG kapcsán? WNCG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WNCG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

