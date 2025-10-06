TőzsdeDEX+
A(z) élő WLFI ár ma 0.1324 USD. Kövesd nyomon a(z) WLFI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WLFI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WLFI

WLFI árinformációk

Mi a(z) WLFI

WLFI fehér könyv

WLFI hivatalos webhely

WLFI tokenomikai adatai

WLFI árelőrejelzés

WLFI előzmények

WLFI Vásárlási útmutató

WLFI-fiat valutaváltó

WLFI spot

WLFI USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

WLFI Logó

WLFI árfolyam(WLFI)

1 WLFI-USD élő ár:

$0.1324
$0.1324$0.1324
-0.97%1D
USD
WLFI (WLFI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:33:10 (UTC+8)

WLFI (WLFI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.1308
$ 0.1308$ 0.1308
24h alacsony
$ 0.1393
$ 0.1393$ 0.1393
24h magas

$ 0.1308
$ 0.1308$ 0.1308

$ 0.1393
$ 0.1393$ 0.1393

$ 0.4600440080440167
$ 0.4600440080440167$ 0.4600440080440167

$ 0.09151658544301643
$ 0.09151658544301643$ 0.09151658544301643

-1.27%

-0.97%

-11.44%

-11.44%

WLFI (WLFI) valós idejű ár: $ 0.1324. Az elmúlt 24 órában, a(z)WLFI legalacsonyabb ára $ 0.1308, legmagasabb ára pedig $ 0.1393 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WLFI valaha volt legmagasabb ára $ 0.4600440080440167, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.09151658544301643 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WLFI változása a következő volt: -1.27% az elmúlt órában, -0.97% az elmúlt 24 órában, és -11.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WLFI (WLFI) piaci információk

No.32

$ 3.25B
$ 3.25B$ 3.25B

$ 3.45M
$ 3.45M$ 3.45M

$ 13.24B
$ 13.24B$ 13.24B

24.57B
24.57B 24.57B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

24.57%

0.09%

ETH

A(z) WLFI jelenlegi piaci plafonja $ 3.25B, és a 24 órás kereskedési volumene $ 3.45M. A(z) WLFI keringésben lévő tokenszáma 24.57B, és a teljes tokenszám 100000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.24B.

WLFI (WLFI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a WLFI mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.001297-0.97%
30 nap$ -0.0699-34.56%
60 nap$ -0.0783-37.17%
90 nap$ +0.0824+164.80%
WLFI árváltozása ma

A mai napon a(z) WLFI ára $ -0.001297 (-0.97%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

WLFI 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0699 (-34.56%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

WLFI 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) WLFI ára $ -0.0783 (-37.17%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

WLFI 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0824 (+164.80%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) WLFI (WLFI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) WLFI árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) WLFI (WLFI)

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál WLFI befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd WLFI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről WLFI a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a WLFI vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

WLFI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WLFI (WLFI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WLFI (WLFI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WLFI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) WLFI árelőrejelzését most!

WLFI (WLFI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WLFI (WLFI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WLFI token kapcsán!

Hogyan vásárolj WLFI (WLFI)

A következőt szeretnél vásárolni: WLFI? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz WLFI eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

WLFI helyi valutákra

WLFI Forrás

A(z) WLFI alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos WLFI Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések WLFI

Mennyit ér ma a(z) WLFI (WLFI)?
A(z) élő WLFI ár a(z) USD esetében 0.1324 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WLFI ára a(z) USD esetében?
A(z) WLFI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.1324. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) WLFI piaci plafonja?
A(z) WLFI piaci plafonja $ 3.25B USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WLFI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WLFI keringésben lévő tokenszáma 24.57B USD.
Mi volt a(z) WLFI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WLFI mindenkori legmagasabb ára 0.4600440080440167 USD.
Mi volt a(z) WLFI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WLFI mindenkori legalacsonyabb ára 0.09151658544301643 USD.
Mekkora a(z) WLFI kereskedési volumene?
A(z) WLFI élő 24 órás kereskedési volumene $ 3.45M USD.
A(z) WLFI ára emelkedni fog idén?
A(z) WLFI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WLFI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:33:10 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

$109,710.51
$3,851.83
$0.02544
$1.2040
$186.71
