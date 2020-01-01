WINR Protocol (WINR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WINR Protocol (WINR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

WINR Protocol (WINR) tokennel kapcsolatos információk WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products. Hivatalos webhely: https://winr.games/ Fehér könyv: https://docs.winr.games/ Block Explorer: https://arbiscan.io/address/0xD77B108d4f6cefaa0Cae9506A934e825BEccA46E Vásárolj most WINR tokent!

WINR Protocol (WINR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WINR Protocol (WINR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 518.15M $ 518.15M $ 518.15M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.43M $ 6.43M $ 6.43M Minden idők csúcspontja: $ 0.0838 $ 0.0838 $ 0.0838 Minden idők mélypontja: $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 Jelenlegi ár: $ 0.00706 $ 0.00706 $ 0.00706 További tudnivalók a(z) WINR Protocol (WINR) áráról

WINR Protocol (WINR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) WINR Protocol (WINR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WINR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WINR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WINR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WINR token élő árfolyamát!

A(z) WINR vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) WINR Protocol (WINR) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) WINR megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz WINR tokent a MEXC-n!

WINR Protocol (WINR) árelőzményei A felhasználók a(z) WINR árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) WINR árelőzményeivel!

WINR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WINR kapcsán? WINR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WINR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

