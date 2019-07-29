WINK (WIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WINK (WIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

WINK (WIN) tokennel kapcsolatos információk The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc. Hivatalos webhely: https://winklink.org/ Fehér könyv: https://winklink.org/WinkLink%20white%20paper.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7 Vásárolj most WIN tokent!

WINK (WIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WINK (WIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 51.45M $ 51.45M $ 51.45M Teljes tokenszám: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B Keringésben lévő tokenszám: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 51.45M $ 51.45M $ 51.45M Minden idők csúcspontja: $ 0.0029731 $ 0.0029731 $ 0.0029731 Minden idők mélypontja: $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 Jelenlegi ár: $ 0.00005178 $ 0.00005178 $ 0.00005178 További tudnivalók a(z) WINK (WIN) áráról

WINK (WIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) WINK (WIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WIN token élő árfolyamát!

A(z) WIN vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) WINK (WIN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) WIN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz WIN tokent a MEXC-n!

WINK (WIN) árelőzményei A felhasználók a(z) WIN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) WIN árelőzményeivel!

WIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WIN kapcsán? WIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

