Whiterock (WHITE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Whiterock (WHITE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Whiterock (WHITE) tokennel kapcsolatos információk WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance. Hivatalos webhely: https://WhiteRock.fi Block Explorer: https://solscan.io/token/ENWC66tsY6cyqSrd8a7S9ETc712xCcSAuGcRUwSMWhyo Vásárolj most WHITE tokent!

Whiterock (WHITE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Whiterock (WHITE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 292.70M $ 292.70M $ 292.70M Teljes tokenszám: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 650.00B $ 650.00B $ 650.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 450.30M $ 450.30M $ 450.30M Minden idők csúcspontja: $ 0.0030843 $ 0.0030843 $ 0.0030843 Minden idők mélypontja: $ 0.000000247894022727 $ 0.000000247894022727 $ 0.000000247894022727 Jelenlegi ár: $ 0.0004503 $ 0.0004503 $ 0.0004503 További tudnivalók a(z) Whiterock (WHITE) áráról

Whiterock (WHITE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Whiterock (WHITE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WHITE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WHITE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WHITE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WHITE token élő árfolyamát!

A(z) WHITE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Whiterock (WHITE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) WHITE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz WHITE tokent a MEXC-n!

Whiterock (WHITE) árelőzményei A felhasználók a(z) WHITE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) WHITE árelőzményeivel!

WHITE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WHITE kapcsán? WHITE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WHITE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

