Welshcorgicoin (WELSH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Welshcorgicoin (WELSH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Welshcorgicoin (WELSH) tokennel kapcsolatos információk Welshcorgicoin is the first memecoin built on Bitcoin using Stacks (STX) blockchain. $WELSH will grow to become Stacks’ mascot and ambassador, helping onboard new users to Stacks, building new and exciting solutions for the ecosystem, the cutest dog can do it all. Hivatalos webhely: https://www.welshtoken.org Block Explorer: https://explorer.alexlab.co/txid/SP3NE50GEXFG9SZGTT51P40X2CKYSZ5CC4ZTZ7A2G.welshcorgicoin-token?chain=mainnet Vásárolj most WELSH tokent!

Welshcorgicoin (WELSH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Welshcorgicoin (WELSH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Minden idők csúcspontja: $ 0.015878 $ 0.015878 $ 0.015878 Minden idők mélypontja: $ 0.000109998906480124 $ 0.000109998906480124 $ 0.000109998906480124 Jelenlegi ár: $ 0.000132 $ 0.000132 $ 0.000132 További tudnivalók a(z) Welshcorgicoin (WELSH) áráról

Welshcorgicoin (WELSH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Welshcorgicoin (WELSH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WELSH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WELSH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WELSH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WELSH token élő árfolyamát!

A(z) WELSH vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Welshcorgicoin (WELSH) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) WELSH megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz WELSH tokent a MEXC-n!

Welshcorgicoin (WELSH) árelőzményei A felhasználók a(z) WELSH árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) WELSH árelőzményeivel!

WELSH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WELSH kapcsán? WELSH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WELSH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

