Welf (WELF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Welf (WELF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Welf (WELF) tokennel kapcsolatos információk WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms. Hivatalos webhely: https://www.welf.com/ Fehér könyv: https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD Vásárolj most WELF tokent!

Welf (WELF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Welf (WELF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Teljes tokenszám: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.72M $ 10.72M $ 10.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 27.87M $ 27.87M $ 27.87M Minden idők csúcspontja: $ 5.1778 $ 5.1778 $ 5.1778 Minden idők mélypontja: $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 Jelenlegi ár: $ 0.5573 $ 0.5573 $ 0.5573 További tudnivalók a(z) Welf (WELF) áráról

Welf (WELF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Welf (WELF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WELF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WELF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WELF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WELF token élő árfolyamát!

A(z) WELF vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Welf (WELF) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) WELF megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz WELF tokent a MEXC-n!

Welf (WELF) árelőzményei A felhasználók a(z) WELF árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) WELF árelőzményeivel!

WELF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WELF kapcsán? WELF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WELF tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

