A(z) élő WEED Token ár ma 0.01998 USD. Kövesd nyomon a(z) WEED USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WEED ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WEED

WEED árinformációk

Mi a(z) WEED

WEED tokenomikai adatai

WEED árelőrejelzés

WEED előzmények

WEED Vásárlási útmutató

WEED-fiat valutaváltó

WEED spot

WEED Token Logó

WEED Token árfolyam(WEED)

1 WEED-USD élő ár:

$0.01991
$0.01991$0.01991
+41.70%1D
USD
WEED Token (WEED) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:32:55 (UTC+8)

WEED Token (WEED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01209
$ 0.01209$ 0.01209
24h alacsony
$ 0.02351
$ 0.02351$ 0.02351
24h magas

$ 0.01209
$ 0.01209$ 0.01209

$ 0.02351
$ 0.02351$ 0.02351

--
----

--
----

-0.10%

+41.70%

-71.74%

-71.74%

WEED Token (WEED) valós idejű ár: $ 0.01998. Az elmúlt 24 órában, a(z)WEED legalacsonyabb ára $ 0.01209, legmagasabb ára pedig $ 0.02351 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WEED valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WEED változása a következő volt: -0.10% az elmúlt órában, +41.70% az elmúlt 24 órában, és -71.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WEED Token (WEED) piaci információk

--
----

$ 53.74K
$ 53.74K$ 53.74K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A(z) WEED Token jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 53.74K. A(z) WEED keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.

WEED Token (WEED) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a WEED Token mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0058592+41.70%
30 nap$ -0.18772-90.39%
60 nap$ -0.18002-90.01%
90 nap$ -0.18002-90.01%
WEED Token árváltozása ma

A mai napon a(z) WEED ára $ +0.0058592 (+41.70%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

WEED Token 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.18772 (-90.39%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

WEED Token 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) WEED ára $ -0.18002 (-90.01%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

WEED Token 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.18002 (-90.01%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) WEED Token (WEED) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) WEED Token árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) WEED Token (WEED)

The native token of Facility Game.

WEED Token elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál WEED Token befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd WEED a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről WEED Token a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a WEED Token vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

WEED Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WEED Token (WEED) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WEED Token (WEED) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WEED Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) WEED Token árelőrejelzését most!

WEED Token (WEED) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WEED Token (WEED) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WEED token kapcsán!

Hogyan vásárolj WEED Token (WEED)

A következőt szeretnél vásárolni: WEED Token? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz WEED Token eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

WEED Token Forrás

A(z) WEED Token alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések WEED Token

Mennyit ér ma a(z) WEED Token (WEED)?
A(z) élő WEED ár a(z) USD esetében 0.01998 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WEED ára a(z) USD esetében?
A(z) WEED jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01998. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) WEED Token piaci plafonja?
A(z) WEED piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WEED keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WEED keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) WEED mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WEED mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) WEED mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WEED mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) WEED kereskedési volumene?
A(z) WEED élő 24 órás kereskedési volumene $ 53.74K USD.
A(z) WEED ára emelkedni fog idén?
A(z) WEED a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WEED árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:32:55 (UTC+8)

WEED Token (WEED) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

WEED-USD kalkulátor

Összeg

WEED
WEED
USD
USD

1 WEED = 0.01998 USD

WEED kereskedés

WEED/USDT
$0.01991
$0.01991$0.01991
+41.80%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

