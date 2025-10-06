Mi a(z) WEED Token (WEED)

The native token of Facility Game. The native token of Facility Game.

WEED Token elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál WEED Token befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd WEED a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről WEED Token a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a WEED Token vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

WEED Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WEED Token (WEED) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WEED Token (WEED) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WEED Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) WEED Token árelőrejelzését most!

WEED Token (WEED) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WEED Token (WEED) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WEED token kapcsán!

Hogyan vásárolj WEED Token (WEED)

A következőt szeretnél vásárolni: WEED Token? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz WEED Token eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

WEED helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

WEED Token Forrás

A(z) WEED Token alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések WEED Token Mennyit ér ma a(z) WEED Token (WEED)? A(z) élő WEED ár a(z) USD esetében 0.01998 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) WEED ára a(z) USD esetében? $ 0.01998 . Keresd fel a A(z) WEED jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) WEED Token piaci plafonja? A(z) WEED piaci plafonja -- USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) WEED keringésben lévő tokenszáma? A(z) WEED keringésben lévő tokenszáma -- USD . Mi volt a(z) WEED mindenkori legmagasabb ára? A(z) WEED mindenkori legmagasabb ára -- USD . Mi volt a(z) WEED mindenkori legmagasabb ár? A(z) WEED mindenkori legalacsonyabb ára -- USD . Mekkora a(z) WEED kereskedési volumene? A(z) WEED élő 24 órás kereskedési volumene $ 53.74K USD . A(z) WEED ára emelkedni fog idén? A(z) WEED a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WEED árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

WEED Token (WEED) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik