A(z) élő WEB3D ár ma 0.065 USD. Kövesd nyomon a(z) WEB3D USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WEB3D ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő WEB3D ár ma 0.065 USD. Kövesd nyomon a(z) WEB3D USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WEB3D ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WEB3D

WEB3D árinformációk

Mi a(z) WEB3D

WEB3D fehér könyv

WEB3D hivatalos webhely

WEB3D tokenomikai adatai

WEB3D árelőrejelzés

WEB3D előzmények

WEB3D Vásárlási útmutató

WEB3D-fiat valutaváltó

WEB3D spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

WEB3D Logó

WEB3D árfolyam(WEB3D)

1 WEB3D-USD élő ár:

$0.065
$0.065$0.065
+17.81%1D
USD
WEB3D (WEB3D) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:32:48 (UTC+8)

WEB3D (WEB3D) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.05
$ 0.05$ 0.05
24h alacsony
$ 0.08928
$ 0.08928$ 0.08928
24h magas

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

$ 0.08928
$ 0.08928$ 0.08928

--
----

--
----

-0.04%

+17.81%

+85.71%

+85.71%

WEB3D (WEB3D) valós idejű ár: $ 0.065. Az elmúlt 24 órában, a(z)WEB3D legalacsonyabb ára $ 0.05, legmagasabb ára pedig $ 0.08928 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WEB3D valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WEB3D változása a következő volt: -0.04% az elmúlt órában, +17.81% az elmúlt 24 órában, és +85.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WEB3D (WEB3D) piaci információk

$ 325.00K
$ 325.00K$ 325.00K

$ 43.08K
$ 43.08K$ 43.08K

$ 13.00M
$ 13.00M$ 13.00M

5.00M
5.00M 5.00M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

BSC

A(z) WEB3D jelenlegi piaci plafonja $ 325.00K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 43.08K. A(z) WEB3D keringésben lévő tokenszáma 5.00M, és a teljes tokenszám 200000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.00M.

WEB3D (WEB3D) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a WEB3D mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0098264+17.81%
30 nap$ +0.03+85.71%
60 nap$ +0.03+85.71%
90 nap$ +0.03+85.71%
WEB3D árváltozása ma

A mai napon a(z) WEB3D ára $ +0.0098264 (+17.81%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

WEB3D 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.03 (+85.71%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

WEB3D 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) WEB3D ára $ +0.03 (+85.71%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

WEB3D 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.03 (+85.71%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) WEB3D (WEB3D) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) WEB3D árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) WEB3D (WEB3D)

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

WEB3D elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál WEB3D befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd WEB3D a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről WEB3D a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a WEB3D vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

WEB3D árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WEB3D (WEB3D) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WEB3D (WEB3D) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WEB3D rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) WEB3D árelőrejelzését most!

WEB3D (WEB3D) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WEB3D (WEB3D) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WEB3D token kapcsán!

Hogyan vásárolj WEB3D (WEB3D)

A következőt szeretnél vásárolni: WEB3D? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz WEB3D eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

WEB3D helyi valutákra

1 WEB3D(WEB3D) - VND
1,710.475
1 WEB3D(WEB3D) - AUD
A$0.0988
1 WEB3D(WEB3D) - GBP
0.0494
1 WEB3D(WEB3D) - EUR
0.0559
1 WEB3D(WEB3D) - USD
$0.065
1 WEB3D(WEB3D) - MYR
RM0.27235
1 WEB3D(WEB3D) - TRY
2.7339
1 WEB3D(WEB3D) - JPY
¥10.01
1 WEB3D(WEB3D) - ARS
ARS$94.06605
1 WEB3D(WEB3D) - RUB
5.2572
1 WEB3D(WEB3D) - INR
5.77915
1 WEB3D(WEB3D) - IDR
Rp1,083.3329
1 WEB3D(WEB3D) - PHP
3.8194
1 WEB3D(WEB3D) - EGP
￡E.3.07385
1 WEB3D(WEB3D) - BRL
R$0.34905
1 WEB3D(WEB3D) - CAD
C$0.091
1 WEB3D(WEB3D) - BDT
7.9209
1 WEB3D(WEB3D) - NGN
93.9302
1 WEB3D(WEB3D) - COP
$251.9374
1 WEB3D(WEB3D) - ZAR
R.1.12645
1 WEB3D(WEB3D) - UAH
2.71635
1 WEB3D(WEB3D) - TZS
T.Sh.159.3137
1 WEB3D(WEB3D) - VES
Bs14.365
1 WEB3D(WEB3D) - CLP
$61.1
1 WEB3D(WEB3D) - PKR
Rs18.3352
1 WEB3D(WEB3D) - KZT
34.3187
1 WEB3D(WEB3D) - THB
฿2.1073
1 WEB3D(WEB3D) - TWD
NT$2.00135
1 WEB3D(WEB3D) - AED
د.إ0.23855
1 WEB3D(WEB3D) - CHF
Fr0.052
1 WEB3D(WEB3D) - HKD
HK$0.50505
1 WEB3D(WEB3D) - AMD
֏24.80855
1 WEB3D(WEB3D) - MAD
.د.م0.6006
1 WEB3D(WEB3D) - MXN
$1.2064
1 WEB3D(WEB3D) - SAR
ريال0.2431
1 WEB3D(WEB3D) - ETB
Br9.98725
1 WEB3D(WEB3D) - KES
KSh8.37395
1 WEB3D(WEB3D) - JOD
د.أ0.046085
1 WEB3D(WEB3D) - PLN
0.23985
1 WEB3D(WEB3D) - RON
лв0.28665
1 WEB3D(WEB3D) - SEK
kr0.6175
1 WEB3D(WEB3D) - BGN
лв0.10985
1 WEB3D(WEB3D) - HUF
Ft21.8634
1 WEB3D(WEB3D) - CZK
1.37215
1 WEB3D(WEB3D) - KWD
د.ك0.01989
1 WEB3D(WEB3D) - ILS
0.21125
1 WEB3D(WEB3D) - BOB
Bs0.44785
1 WEB3D(WEB3D) - AZN
0.1105
1 WEB3D(WEB3D) - TJS
SM0.5967
1 WEB3D(WEB3D) - GEL
0.17615
1 WEB3D(WEB3D) - AOA
Kz59.46915
1 WEB3D(WEB3D) - BHD
.د.ب0.024375
1 WEB3D(WEB3D) - BMD
$0.065
1 WEB3D(WEB3D) - DKK
kr0.42055
1 WEB3D(WEB3D) - HNL
L1.70495
1 WEB3D(WEB3D) - MUR
2.9731
1 WEB3D(WEB3D) - NAD
$1.12385
1 WEB3D(WEB3D) - NOK
kr0.6578
1 WEB3D(WEB3D) - NZD
$0.1131
1 WEB3D(WEB3D) - PAB
B/.0.065
1 WEB3D(WEB3D) - PGK
K0.273
1 WEB3D(WEB3D) - QAR
ر.ق0.23595
1 WEB3D(WEB3D) - RSD
дин.6.57475
1 WEB3D(WEB3D) - UZS
soʻm783.13235
1 WEB3D(WEB3D) - ALL
L5.42685
1 WEB3D(WEB3D) - ANG
ƒ0.11635
1 WEB3D(WEB3D) - AWG
ƒ0.11635
1 WEB3D(WEB3D) - BBD
$0.13
1 WEB3D(WEB3D) - BAM
KM0.1092
1 WEB3D(WEB3D) - BIF
Fr190.58
1 WEB3D(WEB3D) - BND
$0.08385
1 WEB3D(WEB3D) - BSD
$0.065
1 WEB3D(WEB3D) - JMD
$10.40325
1 WEB3D(WEB3D) - KHR
260
1 WEB3D(WEB3D) - KMF
Fr27.69
1 WEB3D(WEB3D) - LAK
1,413.04345
1 WEB3D(WEB3D) - LKR
රු19.7327
1 WEB3D(WEB3D) - MDL
L1.1024
1 WEB3D(WEB3D) - MGA
Ar291.4795
1 WEB3D(WEB3D) - MOP
P0.5187
1 WEB3D(WEB3D) - MVR
0.9945
1 WEB3D(WEB3D) - MWK
MK112.4565
1 WEB3D(WEB3D) - MZN
MT4.1535
1 WEB3D(WEB3D) - NPR
रु9.1936
1 WEB3D(WEB3D) - PYG
457.73
1 WEB3D(WEB3D) - RWF
Fr94.185
1 WEB3D(WEB3D) - SBD
$0.53495
1 WEB3D(WEB3D) - SCR
0.9386
1 WEB3D(WEB3D) - SRD
$2.5025
1 WEB3D(WEB3D) - SVC
$0.5668
1 WEB3D(WEB3D) - SZL
L1.1232
1 WEB3D(WEB3D) - TMT
m0.2275
1 WEB3D(WEB3D) - TND
د.ت0.1911
1 WEB3D(WEB3D) - TTD
$0.43875
1 WEB3D(WEB3D) - UGX
Sh225.68
1 WEB3D(WEB3D) - XAF
Fr36.985
1 WEB3D(WEB3D) - XCD
$0.1755
1 WEB3D(WEB3D) - XOF
Fr36.985
1 WEB3D(WEB3D) - XPF
Fr6.695
1 WEB3D(WEB3D) - BWP
P0.87035
1 WEB3D(WEB3D) - BZD
$0.13
1 WEB3D(WEB3D) - CVE
$6.19255
1 WEB3D(WEB3D) - DJF
Fr11.505
1 WEB3D(WEB3D) - DOP
$4.16455
1 WEB3D(WEB3D) - DZD
د.ج8.42075
1 WEB3D(WEB3D) - FJD
$0.14885
1 WEB3D(WEB3D) - GNF
Fr565.175
1 WEB3D(WEB3D) - GTQ
Q0.4966
1 WEB3D(WEB3D) - GYD
$13.56095
1 WEB3D(WEB3D) - ISK
kr8.125

WEB3D Forrás

A(z) WEB3D alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos WEB3D Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések WEB3D

Mennyit ér ma a(z) WEB3D (WEB3D)?
A(z) élő WEB3D ár a(z) USD esetében 0.065 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WEB3D ára a(z) USD esetében?
A(z) WEB3D jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.065. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) WEB3D piaci plafonja?
A(z) WEB3D piaci plafonja $ 325.00K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WEB3D keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WEB3D keringésben lévő tokenszáma 5.00M USD.
Mi volt a(z) WEB3D mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WEB3D mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) WEB3D mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WEB3D mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) WEB3D kereskedési volumene?
A(z) WEB3D élő 24 órás kereskedési volumene $ 43.08K USD.
A(z) WEB3D ára emelkedni fog idén?
A(z) WEB3D a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WEB3D árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:32:48 (UTC+8)

WEB3D (WEB3D) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

WEB3D-USD kalkulátor

Összeg

WEB3D
WEB3D
USD
USD

1 WEB3D = 0.065 USD

WEB3D kereskedés

WEB3D/USDT
$0.065
$0.065$0.065
+17.73%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

