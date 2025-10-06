Mi a(z) WEB3D (WEB3D)

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems. Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

WEB3D (WEB3D) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WEB3D (WEB3D) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét.

WEB3D Forrás

A(z) WEB3D alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések WEB3D Mennyit ér ma a(z) WEB3D (WEB3D)? A(z) élő WEB3D ár a(z) USD esetében 0.065 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) WEB3D ára a(z) USD esetében? $ 0.065 . Keresd fel a A(z) WEB3D jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) WEB3D piaci plafonja? A(z) WEB3D piaci plafonja $ 325.00K USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) WEB3D keringésben lévő tokenszáma? A(z) WEB3D keringésben lévő tokenszáma 5.00M USD . Mi volt a(z) WEB3D mindenkori legmagasabb ára? A(z) WEB3D mindenkori legmagasabb ára -- USD . Mi volt a(z) WEB3D mindenkori legmagasabb ár? A(z) WEB3D mindenkori legalacsonyabb ára -- USD . Mekkora a(z) WEB3D kereskedési volumene? A(z) WEB3D élő 24 órás kereskedési volumene $ 43.08K USD . A(z) WEB3D ára emelkedni fog idén? A(z) WEB3D a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WEB3D árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

WEB3D (WEB3D) fontos iparági frissítések

